Trakt La Loire à Velo położony w niezwykle malowniczej Dolinie Loary - to właśnie on znalazł się na pierwszym miejscu na liście najbardziej zjawiskowych tras rowerowych na świecie magazynu "Time Out". Ten francuski region słynie z doskonałej kuchni i zapierających dech w piersiach krajobrazów, z powodu których został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Te trasy rowerowe to marzenie każdego podróżnika

Prestiżowy periodyk "Time Out" opublikował zestawienie adresowane do fanów podróży na dwóch kółkach. Na łamach brytyjskiego magazynu ukazał się niedawno ranking najpiękniejszych szlaków rowerowych świata. W zestawieniu znajdziemy unikatowe trasy, takie jak położony w Maroku, liczący 800 km transsaharyjski szlak karawan, którym do lat 30. XX wieku wędrowały objuczone towarem wielbłądy. Na liście znalazła się także zjawiskowa, łącząca wszystkie osiem krajów Bałkanów Zachodnich trasa Trans Dinarica oraz japoński trakt Shinamani Kaido, który słynie ze spektakularnych mostów, malowniczych widoków na morze i wyspy, a także z dobrze oznakowanych ścieżek rowerowych.

La Loire à Velo: Zamki, bajkowe krajobrazy, rozkosze dla podniebienia

Na pierwszym miejscu uplasowała się trasa położona na Starym Kontynencie. La Loire à Velo przebiega przez niezwykle malowniczą Dolinę Loary. Ten francuski region słynie z doskonałej kuchni i zapierających dech w piersiach krajobrazów, z powodu których został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Po drodze miniemy szereg urokliwych miasteczek i aż 22 iście bajkowe zamki, w tym Château d’Angers, w którym znajduje się legendarny Gobelin Apokalipsy – ogromne dzieło wykonane na zlecenie Ludwika I Anjou, księcia andegaweńskiego w latach 1377–1382, którego tematem jest Objawienie świętego Jana.

Szlak zaczyna się w okolicach Nevers i prowadzi przez Orlean, Tours, Angers, aż do ujścia Loary do Atlantyku, w pobliżu Saint-Brevin-les-Pins. Co ważne, trasę wyróżnia przeważnie płaski teren, co czyni ją idealną dla rowerzystów o każdym poziomie zaawansowania. Oczywiście nie musimy przemierzać całej Loary à Velo za jednym razem – zajęłoby to nam nawet dwa tygodnie, w zależności od stopnia sprawności. Szlak charakteryzuje się dobrze utrzymanymi ścieżkami rowerowymi, obecnością serwisów rowerowych i licznych tablic informacyjnych umieszczonych na skrzyżowaniach. Ponadto dostępne są specjalne pociągi dla cyklistów, które kursują wzdłuż Loary, ułatwiając powrót lub dalszą podróż.

Przejażdżka trasą Loire à Velo to niewątpliwie doskonała okazja dla podróżników spragnionych niezapomnianych widoków, bogactwa historycznych i kulturowych atrakcji oraz świetnych warunków do aktywnego spędzenia czasu.