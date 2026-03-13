Zakopane dzięki promocji miasta stało się popularnym celem podróży wśród turystów z Bliskiego Wschodu odwiedzających Polskę. Teraz jedno z największych biur podróży chce zachęcić do odwiedzin stolicy Podhala kolejną grupę - Brytyjczyków. "To powód do optymizmu i szansa na nowych klientów" - ocenia Tatrzańska Izba Gospodarcza.

Zakopane robi się coraz popularniejsze wśród zagranicznych turystów. Biura podróży zachęcają do odwiedzin / zrzut ekranu / Shutterstock

"Miejscowość jak z bajki"

TUI przygotowało materiał promocyjny, w którym Zakopane opisywane jest jako malownicza miejscowość otoczona lasami, jeziorami i ostrymi szczytami Tatr. Miasto pod Giewontem przedstawiane jest dosłownie jako "miejscowość jak z bajki". Biuro zachwala, że region oferuje panoramiczne widoki, zielone krajobrazy z drewnianą architekturą oraz bogactwo przyrody - od stad owiec na łąkach po możliwość obserwacji dzikich zwierząt.

Wśród najważniejszych atrakcji Zakopanego TUI w swojej ofercie skierowanej do Brytyjczyków wymienia górskie wędrówki. Turyści zachęcani są do odwiedzenia m.in. Morskiego Oka oraz szlaku prowadzącego nad Czarny Staw Gąsienicowy. Według TUI część tras jest łatwo dostępna dzięki kolejce linowej na Kasprowy Wierch, co sprawia, że wędrówki mogą być atrakcyjne także dla mniej doświadczonych turystów.

Oferta podkreśla także inne formy wypoczynku w regionie, w tym kąpiele w basenach termalnych z widokiem na góry oraz spływy Dunajcem. TUI zwraca uwagę również na kulturę Podhala - charakterystyczną drewnianą architekturę i regionalną kuchnię. Wśród polecanych specjałów znalazł się m.in. oscypek.

Co na to polska branża turystyczna?

Promocja Zakopanego przez globalnego operatora turystycznego może mieć w dalszej perspektywie znaczenie dla przebudowy struktury zagranicznych przyjazdów - uważają przedstawiciele polskiej branży turystycznej.

Jeżeli tak potężny operator jak TUI kieruje ofertę dla Brytyjczyków do Zakopanego, to powód do optymizmu. Wygląda na to, że pojawi się klient z nowego kierunku. TUI z pewnością przed uruchomieniem sprzedaży przeprowadziło kompleksowe badania rynku i analizy, więc decyzja nie została podjęta pod wpływem emocji - powiedział Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.

Jego zdaniem wybór Zakopanego jako nowej destynacji wpisuje się w obserwowane trendy turystyczne.Turyści poszukują dziś nie tylko standardu i autentyczności, ale także bezpieczeństwa. W obecnej sytuacji geopolitycznej Zakopane jest postrzegane jako stabilna i bezpieczna destynacja. To dla nas potwierdzenie jakości oferty turystycznej regionu - zaznaczył Wagner.

Według niego turystyka szybko reaguje na zmiany rynkowe: Ekonomia nie znosi próżni. Jeśli niektóre segmenty ruchu turystycznego słabną, natychmiast pojawiają się nowe. Rynek brytyjski i irlandzki jest chłonny, a Polska ma tam dobrą markę - ocenił.

Brytyjczycy już pojawiają się w Zakopanem. Ruszają na Podhale z Krakowa

Do tej pory jednym z najbardziej polskich popularnych kierunków w Polsce dla Brytyjczyków był Kraków. W stolicy Małopolski na co dzień można spotkać wielu odwiedzających z Wysp. Ci, w mediach społecznościowych, przy okazji podróży Krakowa, często pytają o to czy opłacalna jest jednodniowa wycieczka do Zakopanego.

Na grupach dla turystów z Wielkiej Brytanii odwiedzających Polskę często pojawiają się też pochlebne recenzje z przejażdżki kolejką na Kasprowy czy odwiedzin w termach.

Polska coraz bardziej konkurencyjna

Wagner podkreślił również, że Polska notuje poprawę pozycji w międzynarodowych rankingach konkurencyjności turystyki, m.in. w Travel & Tourism Development Index.

Polskie wzrosty w sektorze turystycznym wyprzedzają nawet takie potęgi jak Egipt, a wynika to z trzech filarów: bezpieczeństwa, autentyczności i jakości usług. Na Podhalu mamy bardzo rozwiniętą bazę noclegową i wysokiej jakości serwis, a region jest postrzegany jako zielona wyspa stabilności i bezpieczeństwa - powiedział Wagner.

Dodał, że starsi turyści przyjeżdżają na Podhale w poszukiwaniu tradycji i europejskich korzeni, natomiast młodsze pokolenia - autentyczności i lokalnej kultury, która w wielu częściach Europy Zachodniej została w dużej mierze skomercjalizowana.

TUI - jeden z największych graczy w branży turystycznej

TUI AG to niemiecki koncern turystyczny z siedzibą w Hanowerze i Berlinie, uznawany za największą na świecie grupę turystyczną. Spółka jest notowana m.in. na giełdzie w Londynie i Frankfurcie. Grupa posiada ok. 1800 biur podróży, sześć linii lotniczych, około 300 hoteli w 24 krajach oraz flotę statków wycieczkowych. Z jej usług korzysta rocznie ponad 20 mln klientów.