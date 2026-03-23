Miasto Kraków otrzymało pozwolenie na przebudowę Bulwarów Wiślanych. Już wkrótce mieszkańcy i turyści będą mogli korzystać z zupełnie odmienionych przestrzeni nad Wisłą. Modernizacja obejmie cztery bulwary: Rodła, Czerwieński, Inflancki i Kurlandzki. Zobacz, jak się zmienią ulubione miejsca spacerowe Krakowian.

Nowoczesność i bezpieczeństwo nad Wisłą

W ramach inwestycji przewidziano szeroki zakres prac. Obejmą one remont, przebudowę i budowę chodników, dróg rowerowych oraz powierzchni utwardzonych.

Dodatkowo powstaną nowe schody, zostaną odnowione pale cumownicze, a także wybudowana zostanie nowoczesna sieć elektroenergetyczna, która zapewni oświetlenie i efektowną iluminację bulwarów.

W planach jest także budowa przyłącza elektroenergetycznego, instalacji wodociągowej oraz licznych obiektów małej architektury, takich jak ławki.

Szczególny nacisk położono na rewitalizację zieleni - pojawią się nowe drzewa i krzewy, które mają nadać temu miejscu jeszcze bardziej przyjazny charakter.

Rozdzielenie ruchu pieszych i rowerzystów

Jednym z kluczowych elementów przebudowy będzie rozdzielenie ruchu pieszo-rowerowego, co znacząco wpłynie na bezpieczeństwo osób wypoczywających nad Wisłą.



Obecnie Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie pracuje nad kompletną dokumentacją projektowo-kosztową. Przetarg na realizację inwestycji ma zostać ogłoszony jeszcze w tym roku. W pierwszej kolejności prace rozpoczną się na Bulwarze Rodła.