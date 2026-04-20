Już 24 kwietnia rozpocznie się XIX edycja krakowskiego święta kina niezależnego - festiwalu Mastercard OFF CAMERA. Wiadomo już, że filmem otwarcia będzie "Ikona mody" uznanej francuskiej reżyserki Alice Winocour. Główną rolę w tym obrazie zagrała Angelina Jolie.

Angelina Jolie zagrała główną rolę w filmie "Ikona mody"

"Ikona mody" zostanie pokazana tuż po gali otwarcia festiwalu w krakowskim Kinie Kijów. Będzie to polska premiera najnowszego filmu Alice Winocour.

O czym opowiada "Ikona mody"? Główną bohaterką jest Maxine Walker, w którą wcieliła się Angelina Jolie . To uznana amerykańska reżyserka przyjeżdżająca do stolicy Francji, by na zlecenie jednego z domów mody nakręcić film krótkometrażowy. Jej zawodowe wyzwanie zbiega się jednak z dramatyczną wiadomością o chorobie nowotworowej.

W tym samym czasie śledzimy losy Ady, młodej modelki z Sudanu Południowego, która uciekła od wojennej rzeczywistości, by szukać szczęścia w iluzorycznym i często bezlitosnym świecie mody.

Galerię postaci dopełnia Angèle, utalentowana charakteryzatorka pracująca na drugim planie, która skrycie marzy o wyjściu z cienia wielkich nazwisk. Choć bohaterki różnią się bagażem doświadczeń i statusem, szaleństwo Paris Fashion Week sprawia, że odnajdują w sobie nawzajem nieoczekiwane wsparcie i siłę.

Reżyserka "Ikony mody" Alice Winocour od lat słynie z niezwykłej wrażliwości w portretowaniu kobiet. Udowodniła to w takich filmach jak "Proxima" czy "Pamiętam Paryż".