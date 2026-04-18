Znamy już wszystkich jurorów Konkursu Głównego "Wytyczanie Drogi" na tegorocznym festiwalu Mastercard OFF CAMERA. Do Anny Jadowskiej dołączą w Krakowie Mike Goodridge, James Price i Killian Scott. Święto kina niezależnego wystartuje już 24 kwietnia.

James Price jest brytyjskim scenografem, laureatem Oscara i nagrody BAFTA

Jury Konkursu Głównego "Wytyczanie Drogi" zdecyduje, do kogo trafi Krakowska Nagroda Filmowa Andrzeja Wajdy w wysokości 25 000 dolarów. Już wcześniej ogłoszono, że jego pracami pokieruje w tym roku Anna Jadowska - reżyserka i scenarzystka. Teraz poznaliśmy nazwiska kolejnych jurorów.

Mike Goodridge jest brytyjskim producentem filmowym. Stał za sukcesami takich tytułów jak "Zimna Wojna" Pawła Pawlikowskiego, "Lobster" Yorgosa Lanthimosa, "W trójkącie" Rubena Östlunda oraz "Club Zero" z laureatką nagrody "Pod Prąd" Mastercard OFF CAMERA, Mią Wasikowską. Ostatnio wyprodukował dla Netflixa film "Ballada o drobnym karciarzu" z Colinem Farrellem i Tildą Swinton.

James Price jest brytyjskim scenografem, laureatem Oscara i nagrody BAFTA. Jest znany m.in. ze swojej pracy przy filmach "Bugonia" i "Biedne istoty" w reżyserii Yorgosa Lanthimosa. Pracował również przy takich projektach jak nagrodzony Oscarem "Judy" oraz uwielbiany "Paddington 2".

Kilian Scott na planie serialu "Kaos" / Justin Downing / Netflix / Materiały prasowe

Killian Scott jest irlandzkim aktorem, znanym z wyrazistych kreacji i złożonych postaci zarówno w produkcjach irlandzkich, jak i międzynarodowych. Rozpoznawalność przyniosła mu rola Tommy’ego Daly’ego w popularnym irlandzkim serialu "Love/Hate", która stała się jego zawodowym przełomem. Grał w takich filmach, jak "Kalwaria" u boku Brendana Gleesona, "W potrzasku. Belfast ‘71", "Ripper Street" oraz "Wbrew rodzinie", gdzie wystąpił obok Gleesona i Michaela Fassbendera oraz w thrillerze "Traders". Później pojawił się w amerykańskim serialu "Damnation" oraz u boku Liama Neesona w filmie "Pasażer". W ostatnim czasie kontynuuje budowanie swojej międzynarodowej pozycji, występując m.in. w serialu Marvela "Tajna Inwazja" oraz produkcji Netflixa "Kaos", wraz z Jeffem Goldblumem.

XIX edycja krakowskiego festiwalu Mastercard OFF CAMERA odbędzie się w dniach 24 kwietnia - 3 maja.