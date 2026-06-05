Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w piątek rano ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami oraz intensywnymi opadami deszczu. Alerty obejmują przede wszystkim wschodnią i południową Polskę.

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Ostrzeżenia II stopnia dla Podlasia i Warmii

IMGW wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami dla województwa podlaskiego oraz części województwa warmińsko-mazurskiego. Alerty zaczną obowiązywać w piątek od godziny 13 i potrwają do 23.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu - od 30 do 40 mm, porywy wiatru osiągające nawet 80 km/h oraz lokalnie grad. Synoptycy ostrzegają, że warunki pogodowe mogą być niebezpieczne i powodować znaczne szkody.

Ostrzeżenia I stopnia

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami obejmą województwa:

lubelskie,

świętokrzyskie

części warmińsko-mazurskiego,

mazowieckiego,

łódzkiego,

podkarpackiego

małopolskiego.

Te alerty będą obowiązywać w piątek od godziny 13 do 22. W tym czasie możliwe są silne opady deszczu od 20 do 30 mm, porywy wiatru do 70 km/h oraz lokalnie grad.

Intensywne opady na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej

Nadal w mocy pozostają ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu dla części województwa dolnośląskiego i lubuskiego. Alerty obowiązują do piątkowego południa, do godziny 12. Prognozowane są jednostajne, miejscami umiarkowane opady deszczu, które mogą przynieść od 30 do 35 mm wody, lokalnie nawet do 40 mm.

Uwaga na niebezpieczne zjawiska

IMGW przypomina, że zarówno ostrzeżenia pierwszego, jak i drugiego stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych. Burze i intensywne opady mogą prowadzić do poważnych strat materialnych, a także stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców. Służby apelują o śledzenie komunikatów pogodowych i unikanie - jeśli to możliwe - wychodzenia z domu w czasie burz.

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