Angelina Jolie, jedna z najbardziej rozpoznawalnych aktorek Hollywood, po raz pierwszy publicznie pokazała blizny po podwójnej mastektomii. Na okładce najnowszego wydania Time France, 12 lat po operacji, gwiazda zdecydowała się odsłonić ślady po zabiegu, który miał kluczowe znaczenie dla jej zdrowia.

  • Angelina Jolie po raz pierwszy publicznie pokazała blizny po podwójnej mastektomii na okładce Time France, 12 lat po operacji. 
  • Jolie przeszła profilaktyczną mastektomię w 2013 roku po tym, jak wykryto u niej mutację genu BRCA1.
  • Dzięki operacji jej ryzyko zachorowania na raka piersi spadło z 87 proc. do poniżej 5 proc. 
  • Dwa lata po mastektomii aktorka usunęła także jajniki i jajowody. 
  • Jolie podkreśla, że decyzje zdrowotne powinny być osobiste, a kobiety muszą mieć dostęp do informacji i wsparcia.
W rozmowie z magazynem Jolie podkreśliła, że blizny te łączą ją z wieloma kobietami na całym świecie. Zawsze wzrusza mnie, gdy widzę inne kobiety, które dzielą się swoimi doświadczeniami. Chciałam do nich dołączyć, wiedząc, że Time France przekaże ważne informacje na temat zdrowia piersi, profilaktyki i wiedzy o raku piersi - powiedziała 50-letnia laureatka Oscara.

Na okładkowym zdjęciu Jolie delikatnie przykrywa dłońmi nagą klatkę piersiową, subtelnie eksponując bliznę widoczną między kciukiem a czarnym topem.

Aktorka przeszła profilaktyczną podwójną mastektomię w 2013 roku, po tym, jak jej matka, Marcheline Bertrand, zmarła na raka piersi i jajnika. Jolie, która uzyskała pozytywny wynik testu na mutację genu BRCA1, była świadoma znacznie podwyższonego ryzyka zachorowania na te nowotwory.

W eseju opublikowanym w "New York Times" tuż po operacji, gwiazda przyznała, że decyzja o mastektomii nie była łatwa, ale dziś jest z niej bardzo zadowolona. "Ryzyko zachorowania na raka piersi spadło z 87 procent do poniżej 5 procent. Mogę powiedzieć moim dzieciom, że nie muszą się obawiać, że stracą mnie z powodu raka piersi" - napisała Jolie, odnosząc się do swoich dzieci: Maddoxa, Paxa, Zaharę, Shiloh oraz bliźniąt Knoxa i Vivienne.

Dwa lata po mastektomii aktorka zdecydowała się również na usunięcie jajników i jajowodów.

Jolie tłumaczyła, że upubliczniła swoją historię, by zachęcić kobiety do podejmowania świadomych decyzji dotyczących zdrowia. "Decyzje dotyczące opieki zdrowotnej muszą być osobiste, a kobiety powinny mieć dostęp do informacji i wsparcia, by móc je podejmować" - podkreśliła w rozmowie z Time France.

W październiku tego roku Jolie w wywiadzie dla magazynu Hello! zapewniła, że nie żałuje swojej decyzji. "Wybrałam to, ponieważ straciłam matkę i babcię bardzo wcześnie. To były moje wybory. Nie uważam, że każdy powinien postępować tak samo, ale ważne jest, by mieć wybór" - zaznaczyła aktorka.