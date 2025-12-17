Angelina Jolie, jedna z najbardziej rozpoznawalnych aktorek Hollywood, po raz pierwszy publicznie pokazała blizny po podwójnej mastektomii. Na okładce najnowszego wydania Time France, 12 lat po operacji, gwiazda zdecydowała się odsłonić ślady po zabiegu, który miał kluczowe znaczenie dla jej zdrowia.
- Angelina Jolie po raz pierwszy publicznie pokazała blizny po podwójnej mastektomii na okładce Time France, 12 lat po operacji.
- Jolie przeszła profilaktyczną mastektomię w 2013 roku po tym, jak wykryto u niej mutację genu BRCA1.
- Dzięki operacji jej ryzyko zachorowania na raka piersi spadło z 87 proc. do poniżej 5 proc.
- Dwa lata po mastektomii aktorka usunęła także jajniki i jajowody.
- Jolie podkreśla, że decyzje zdrowotne powinny być osobiste, a kobiety muszą mieć dostęp do informacji i wsparcia.
- Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl
W rozmowie z magazynem Jolie podkreśliła, że blizny te łączą ją z wieloma kobietami na całym świecie. Zawsze wzrusza mnie, gdy widzę inne kobiety, które dzielą się swoimi doświadczeniami. Chciałam do nich dołączyć, wiedząc, że Time France przekaże ważne informacje na temat zdrowia piersi, profilaktyki i wiedzy o raku piersi - powiedziała 50-letnia laureatka Oscara.
Na okładkowym zdjęciu Jolie delikatnie przykrywa dłońmi nagą klatkę piersiową, subtelnie eksponując bliznę widoczną między kciukiem a czarnym topem.