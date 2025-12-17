Aktorka przeszła profilaktyczną podwójną mastektomię w 2013 roku, po tym, jak jej matka, Marcheline Bertrand, zmarła na raka piersi i jajnika. Jolie, która uzyskała pozytywny wynik testu na mutację genu BRCA1, była świadoma znacznie podwyższonego ryzyka zachorowania na te nowotwory.

W eseju opublikowanym w "New York Times" tuż po operacji, gwiazda przyznała, że decyzja o mastektomii nie była łatwa, ale dziś jest z niej bardzo zadowolona. "Ryzyko zachorowania na raka piersi spadło z 87 procent do poniżej 5 procent. Mogę powiedzieć moim dzieciom, że nie muszą się obawiać, że stracą mnie z powodu raka piersi" - napisała Jolie, odnosząc się do swoich dzieci: Maddoxa, Paxa, Zaharę, Shiloh oraz bliźniąt Knoxa i Vivienne.

Dwa lata po mastektomii aktorka zdecydowała się również na usunięcie jajników i jajowodów.

Jolie tłumaczyła, że upubliczniła swoją historię, by zachęcić kobiety do podejmowania świadomych decyzji dotyczących zdrowia. "Decyzje dotyczące opieki zdrowotnej muszą być osobiste, a kobiety powinny mieć dostęp do informacji i wsparcia, by móc je podejmować" - podkreśliła w rozmowie z Time France.

W październiku tego roku Jolie w wywiadzie dla magazynu Hello! zapewniła, że nie żałuje swojej decyzji. "Wybrałam to, ponieważ straciłam matkę i babcię bardzo wcześnie. To były moje wybory. Nie uważam, że każdy powinien postępować tak samo, ale ważne jest, by mieć wybór" - zaznaczyła aktorka.