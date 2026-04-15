Wiemy już, kto powalczy o nagrody aktorskie, które zostaną przyznane w czasie XIX edycji krakowskiego festiwalu Mastercard OFF CAMERA. Wśród nominowanych są m.in. Marta Nieradkiewicz, Zofia Wichłacz, Agnieszka Grochowska, Andrzej Konopka, Jakub Gierszał i Tomasz Ziętek. Krakowskie święto kina wystartuje już 24 kwietnia.

Tomasz Ziętek i Zofia Wichłacz / Paweł Wodzyński / East News

Więcej informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej rmf24.pl

Nagrody dla najlepszych aktorów przyznawane na krakowskim festiwalu wynoszą po 10 tysięcy złotych. Taką samą kwotę otrzyma zdobywca tytułu Mastercard Rising Star za debiut aktorski w filmie pełnometrażowym.

Female Voice Award przyznawana wybitnie uzdolnionym kobietom wiąże się z gratyfikacją finansową w wysokości 50 tysięcy złotych.

One powalczą o nagrodę dla najlepszej aktorki

Wśród nominowanych aktorek są w tym roku:

Monika Frajczyk - za rolę w filmie "Dobry chłopiec" Jana Komasy,

- za rolę w filmie "Brat" Macieja Sobieszczańskiego, Marta Nieradkiewicz - za rolę w filmie "Trzy miłości" Łukasza Grzegorzka,

- za rolę w filmie "Zima pod znakiem wrony" Kasi Adamik, Anita Sokołowska - za rolę w filmie "Miłe kobiety" Marii Wojtyszko i Jakuba Krofta.

Gierszał, Konopka i Ziętek wśród nominowanych aktorów

O nagrodę dla najlepszego aktora walczą w tym roku:

Andrzej Chyra - za rolę w filmie "Klarnet" Toli Jasionowskiej,

- za role w filmach "Miłe kobiety" Marii Wojtyszko i Jakuba Krofta oraz "Trzy miłości" Łukasza Grzegorzka, Jakub Gierszał - za rolę w "Pojedynku" Łukasza Palkowskiego,

- za role w filmach "LARP. Miłość, trolle i inne questy" Kordiana Kądzieli oraz "Zima pod znakiem wrony" Kasi Adamik, Tomasz Ziętek - za rolę w "Wielkiej Warszawskiej" Bartłomieja Ignaciuka.

Kto zasługuje na miano wschodzącej gwiazdy?

O nagrodę Mastercard Rising Star dla debiutantów i młodych talentów, walczą w tym roku dwaj młodzi aktorzy z filmu "Ministranci" Piotra Domalewskiego - Bruno Błach-Baar i Tobiasz Wajda.

Trzecim pretendentem jest Filip Wiłkomirski, którego mogliśmy podziwiać na ekranie w filmie "Brat" Macieja Sobieszczańskiego.

Do kogo trafi nagroda za wyjątkowy kobiecy głos w kinie?

Nagroda Female Voice, przyznawana we współpracy z Mastercard i BNP Paribas, celebruje kobiety, które mają odwagę kreować filmową rzeczywistość na własnych zasadach. W tym roku powalczą o nią: