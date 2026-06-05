"Odrzucam takie postrzeganie 'historii'. Nie, szanowny panie premierze Węgier" - tak szef słowackiego MSZ Juraj Blanar zareagował na wypowiedź Petera Magyara. Szef węgierskiego rządu stwierdził, że jego kraj jest jedynym, który "sąsiaduje sam ze sobą".

Premier Węgier Peter Magyar / ATTILA KISBENEDEK/AFP/East News / East News

Premier Węgier Peter Magyar podczas Dnia Jedności w Budapeszcie stwierdził, że Węgry są "jedynym krajem na świecie, który sąsiaduje sam ze sobą".

Wypowiedź Magyara wywołała ostrą reakcję szefa MSZ Słowacji Juraja Blanara, który nazwał ją absurdalną i zaprzeczającą historii.

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Ta wypowiedź Petera Magyara rozsierdziła Bratysławę

W czwartek, podczas Dnia Jedności w Budapeszcie organizowanego w rocznicę podpisania traktatu pokojowego z Trianon z 1920 r., premier Peter Magyar oznajmił, że Węgry są "jedynym krajem na świecie, który sąsiaduje sam ze sobą". Dlatego, jak powiedział, potrzebne są dobre stosunki z krajami sąsiednimi, co w ostatnich latach nie zawsze miało miejsce, a dialog z najważniejszymi sojusznikami, czyli Grupą Wyszehradzką, został nawet przerwany.

"Nasze granice są jasno określone"

Szef MSZ Słowacji Juraj Blanar w komunikacie opublikowanym przez resort dyplomacji określił to stwierdzenie jako absurdalne i zaprzeczające historii. "Odrzucam takie postrzeganie 'historii'. Nie, szanowny panie premierze Węgier. Pańskie, a tym samym również nasze granice są jasno określone dzięki pokojowym negocjacjom w Trianon po I wojnie światowej i ponownie potwierdzone po II wojnie światowej, w której, nawiasem mówiąc, Węgry znalazły się po stronie pokonanych" - podkreślił Blanar.

Zwrócił uwagę, że dzięki Słowackiemu Powstaniu Narodowemu jego ojczyzna w sposób definitywny stanęła po stronie koalicji antyfaszystowskiej. Jego zdaniem, jeśli mają trwać przyjazne i konstruktywne stosunki między Słowacją a Węgrami, to bez "fałszywych tonów irredentyzmu i podważania historii".

Chłodne relacje Bratysława - Budapeszt

Od wyborów na Węgrzech, po których powstał rząd Magyara, nie doszło do bezpośredniego spotkania z premierem Słowacji Robertem Ficą. Strona węgierska, sprawująca do końca czerwca przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej, którą tworzą Węgry, Polska, Czechy i Słowacja, zaprosiła premierów V4 na 23 czerwca do Budapesztu.

Traktat z Trianon

Na mocy traktatu z Trianon, który przypieczętował rozpad Austro-Węgier po I wojnie światowej, Węgry utraciły ponad 70 proc. terytorium Królestwa Węgierskiego, około 30 proc. Węgrów znalazło się poza obszarem państwa węgierskiego.