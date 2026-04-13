Jego filmy na trwałe zapisały się w historii kina. Jim Sheridan – reżyser takich obrazów jak „Moja lewa stopa”, „W imię ojca” czy „Nasza Ameryka” – będzie gościem XIX edycji festiwalu Mastercard OFF CAMERA. W Krakowie zostanie uhonorowany nagrodą “Pod Prąd”.

Jim Sheridan to legenda światowej kinematografii. To w jego filmach jedne ze swoich najlepszych ról stworzyli Daniel Day-Lewis, Natalie Portman czy Jake Gyllenhaal. Twórca kultowych już "Moja lewa stopa", "W imię ojca" czy "Nasza Ameryka" od początku swej kariery jest niezłomnym kronikarzem irlandzkiego życia, które mistrzowsko wpisuje w szerokie, światowe konteksty polityczne i kulturowe. Wielokrotnie nagradzany, jego twórczość przeszła już do historii kina, a równocześnie wciąż inspiruje kolejne pokolenia filmowców - podkreśla Grzegorz Stępniak, dyrektor artystyczny krakowskiego festiwalu. To reżyser, scenarzysta i producent ciekawy rzeczywistości, od lat wspierający największe talenty ze swojej ojczyzny. Jego najnowszy film - "Werdykt", w którym zagrał również główną rolę, widzowie Mastercard OFF CAMERA będą mogli zobaczyć przedpremierowo - zapowiada.

Nagroda "Pod Prąd" przyznawana jest twórcom, którzy w swojej pracy podążają własną ścieżką, często wbrew rynkowym trendom, zachowując całkowitą niezależność twórczą, nawet jeśli wiąże się to z podejmowaniem trudnych, społecznie palących tematów. Jim Sheridan dołączy do tak wybitnych postaci jak Jane Campion, Benedict Cumberbatch, Jesse Eisenberg czy Patrick Wilson.

Sheridan odbierze nagrodę na gali otwarcia festiwalu. 25 kwietnia odbędzie się przedpremierowy pokaz jego najnowszego filmu "Werdykt", w którym nie tylko stanął za kamerą, ale także wcielił się w jedną z głównych ról.

XIX edycja Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA odbędzie się w Krakowie w dniach od 24 kwietnia do 3 maja 2026 roku.