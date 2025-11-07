Po ponad dwóch dekadach od brutalnego zabójstwa w Łodzi, policjanci z Małopolski zatrzymali 61-letniego członka zorganizowanej grupy przestępczej. Mężczyzna, który zlecił i pomógł w przygotowaniu morderstwa, ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości, zmieniając miejsca pobytu i zrywając kontakty z bliskimi. W końcu wpadł w ręce "łowców głów" w powiecie tatrzańskim.

Zleceniodawca mafijnego morderstwa zatrzymany po latach

Policjanci z Krakowa tzw. "łowcy głów" zatrzymali 61-letniego mężczyznę, który od wielu lat ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości.

Były członek zorganizowanej grupy przestępczej był poszukiwany za zlecenie zabójstwa jednego z łódzkich gangsterów w 1999 roku.



Brutalne porachunki w Łodzi

Do zbrodni doszło w 1999 roku na terenie Łodzi. Mężczyzna, członek lokalnej grupy przestępczej, zginął na miejscu w wyniku strzałów oddanych w jego kierunku.

Śledczy ustalili, że zatrzymany 61-latek nie tylko zlecił zabójstwo, ale również pośredniczył w ustalaniu wynagrodzenia za wykonanie zbrodni.



Po wydaniu listu gończego mężczyzna wielokrotnie zmieniał miejsca zamieszkania, zrywając kontakty rodzinne i towarzyskie. Według ustaleń policji przez długi czas przebywał na terenie Danii, co znacznie utrudniało jego namierzenie.

Przełom w śledztwie i zatrzymanie w powiecie tatrzańskim

W sierpniu 2025 roku małopolscy "łowcy głów" przejęli sprawę. Funkcjonariusze wytypowali jedną z posesji w powiecie tatrzańskim jako miejsce pobytu poszukiwanego. Weszli siłą do budynku, gdzie znaleźli mężczyznę. Jeszcze tego samego dnia trafił do aresztu.

Elitarna jednostka

Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji, znany jako "łowcy głów", to elitarna grupa specjalizująca się w poszukiwaniu najgroźniejszych przestępców ściganych przez polskie i zagraniczne organy ścigania.

Funkcjonariusze tej jednostki prowadzą najbardziej skomplikowane i wielowątkowe sprawy, dotyczące przestępstw o najcięższym charakterze. Zatrzymanie zleceniodawcy mafijnego zabójstwa pokazuje, że sprawiedliwość może dosięgnąć sprawców najpoważniejszych zbrodni po wielu latach.