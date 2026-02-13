Robert F. Kennedy Jr., sekretarz zdrowia i opieki społecznej USA, w jednym z podcastów przyznał, że nie boi się zarazków, ponieważ w przeszłości wciągał kokainę z desek sedesowych. Polityk otwarcie mówi o swojej walce z uzależnieniem.

  • Robert F. Kennedy Jr. przyznał, że w przeszłości wciągał kokainę z desek sedesowych.
  • Sekretarz zdrowia USA otwarcie mówi o swoim wieloletnim uzależnieniu od narkotyków.
  • Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Zobacz również:

W czwartek Robert F. Kennedy Jr., pełniący funkcję sekretarza zdrowia i opieki społecznej USA, gościł w podcaście Theo Vona. Podczas rozmowy polityk otwarcie opowiedział o swojej przeszłości związanej z uzależnieniem od narkotyków. Kennedy przyznał, że nie boi się zarazków, ponieważ w przeszłości zdarzało mu się wciągać kokainę z desek sedesowych.

Nie boję się zarazków. W przeszłości wciągałem kokainę z desek sedesowych. Wiem, że ta choroba mnie zabije. Jeśli nie będę jej leczył, co w moim przypadku oznacza codzienny udział w mityngach, wpłynie to źle na moje życie. Dla mnie to był sposób na przetrwanie - powiedział.

Kontrowersje i reakcje polityczne

Fragment wywiadu, w którym Kennedy opowiada o swoich doświadczeniach, szybko stał się viralem w mediach społecznościowych. Wypowiedź ministra wywołała falę komentarzy i krytyki. Brad Woodhouse, szef organizacji Protect Our Care i działacz Partii Demokratycznej, wezwał Kennedy’ego do rezygnacji z pełnionej funkcji. Postać Kennedy’ego od lat wzbudza kontrowersje, m.in. z powodu jego sceptycyzmu wobec szczepionek.

Robert F. Kennedy Jr. nie ukrywa swojej burzliwej przeszłości. Otwarcie mówi o wieloletniej walce z uzależnieniem od heroiny, która trwała aż 14 lat. W związku z posiadaniem nielegalnych substancji był dwukrotnie aresztowany. Jak podaje "USA Today", Kennedy od ponad 40 lat pozostaje w trzeźwości, a swoją historią dzieli się publicznie, by inspirować innych do walki z nałogiem.