Robert F. Kennedy Jr., sekretarz zdrowia i opieki społecznej USA, w jednym z podcastów przyznał, że nie boi się zarazków, ponieważ w przeszłości wciągał kokainę z desek sedesowych. Polityk otwarcie mówi o swojej walce z uzależnieniem.

/ Shutterstock

W czwartek Robert F. Kennedy Jr., pełniący funkcję sekretarza zdrowia i opieki społecznej USA, gościł w podcaście Theo Vona. Podczas rozmowy polityk otwarcie opowiedział o swojej przeszłości związanej z uzależnieniem od narkotyków. Kennedy przyznał, że nie boi się zarazków, ponieważ w przeszłości zdarzało mu się wciągać kokainę z desek sedesowych.

Nie boję się zarazków. W przeszłości wciągałem kokainę z desek sedesowych. Wiem, że ta choroba mnie zabije. Jeśli nie będę jej leczył, co w moim przypadku oznacza codzienny udział w mityngach, wpłynie to źle na moje życie. Dla mnie to był sposób na przetrwanie - powiedział.