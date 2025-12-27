Co najmniej 15 osób zginęło, a 19 zostało rannych w wypadku autobusu w zachodniej Gwatemali - podała w sobotę agencja Reutera, powołując się na miejscowe władze. Autobus runął do wąwozu na odcinku Autostrady Panamerykańskiej.
Rzecznik lokalnego oddziału strażaków Leandro Amado poinformował, że wśród ofiar śmiertelnych jest 11 mężczyzn, trzy kobiety i dziecko.
W sumie w wypadku autobusu na zachodzie kraju zginęło 15 osób, a 19 zostało przewiezionych do pobliskich szpitali.
Do wypadku doszło w rejonie, gdzie występowała gęsta mgła ograniczająca widoczność.
Wiadomo, że autobus runął do wąwozu na odcinku Autostrady Panamerykańskiej.