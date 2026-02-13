Ponad 13 tysięcy podrobionych banknotów euro zabezpieczyli policjanci w jednym z mieszkań w Wieliczce (Małopolskie). Funkcjonariusze zatrzymali 50-letniego mężczyznę podejrzanego o udział w procederze fałszowania pieniędzy. Grozi mu nawet 25 lat więzienia.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, wspólnie z policjantami z Krakowa, przeprowadzili akcję w jednym z mieszkań w Wieliczce (Małopolskie).

Jak poinformował rzecznik CBŚP, komisarz Krzysztof Wrześniowski, podczas przeszukania zabezpieczono ponad 800 arkuszy z nadrukowanymi banknotami o nominale 50 euro. W sumie odpowiada to ponad 13 tysiącom sztuk podrobionych pieniędzy.

Zatrzymanie i zarzuty

Na miejscu zatrzymano 50-letniego mężczyznę, który jest podejrzany o udział w procederze fałszowania pieniędzy. Jak przekazał rzecznik CBŚP, mężczyzna usłyszał już zarzuty. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu.



Za fałszowanie pieniędzy polskie prawo przewiduje bardzo surowe kary. Zgodnie z kodeksem karnym, za tego typu przestępstwo grozi od 5 do nawet 25 lat pozbawienia wolności.

