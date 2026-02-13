Osiem osób uczestniczących w przemycie papierosów za pomocą balonów z Białorusi do Polski zatrzymali funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Pięciu mężczyzn decyzją sądu trafiło do aresztu.

Straż graniczna zatrzymała kolejne osoby podejrzane o przemyt papierosów balonami z Białorusi (Zdjęcie ilustracyjne) / Straż Graniczna/Shutterstock /

Osiem osób zamieszanych w przemyt papierosów z Białorusi zatrzymali ostatnio polscy pogranicznicy.

Wśród zatrzymanych są Litwini, którzy zostaną wydaleni z Polski.

Wartość wykrytego przemytu papierosów droga powietrzną wynosi 1,8 mln złotych.

Zatrzymani to czterej Polacy i czterej Litwini w wieku od 20 do 44 lat. Ujęto ich w pobliżu granicy z Białorusią w powiecie sokólskim (woj. podlaskie).

Większość z nich to osoby odbierające papierosy. Te dotarły do naszego kraju podczepione pod balony meteorologiczne.

Część z zatrzymanych wpadła na gorącym uczynku, np. gdy ukrywali w lesie przemycone wyroby tytoniowe.

Zarzuty, które usłyszeli zatrzymani dotyczą m.in. przestępstw skarbowych. Są także podejrzani w oparciu o przepisy z ustawy "o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego".

Grożą im co najmniej 3 lata więzienia. Litwini będą wydaleni z Polski.



W tym roku zatrzymano już 10 osób uczestniczących w opisywanym procederze. Wartość wykrytego przemytu papierosów droga powietrzną wynosi 1,8 mln złotych.