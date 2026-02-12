"Nie ma miejsca na wahanie, jeśli chodzi o SAFE, bo na Ukrainie toczy się wojna, którą Ukraina przegrywa. Konsekwencje potencjalnej porażki odbiją się na nas. Te pieniądze są konieczne" - powiedział w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Jacek Siewiera, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, a obecnie członek Atlantic Council.

Wideo youtube

Rząd przyjął projekt ustawy wdrażającej program SAFE - największy w historii Unii Europejskiej fundusz obronny. Polska - jako główny beneficjent - wnioskowała o dofinansowanie na rekordową kwotę 43,7 miliarda euro. Ostatnim etapem wdrożenia SAFE jest przeprowadzenie projektu przez Sejm i podpis prezydenta Karola Nawrockiego.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Były szef BBN o programie SAFE: Nie ma miejsca na wahanie

Jednym z tematów posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego był właśnie program SAFE. Na wstępie obrad prezydent powiedział, że chciałby, aby Polska podchodziła do tego programu rzeczowo i odpowiedzialnie, "dostrzegając oczywiście jego potencjalne znaczenie dla zwiększenia zdolności obronnych państw członkowskich, ale i widząc ryzyka z nim związane".

Rozumiem, że intencją prezydenta w odniesieniu do RBN było pogłębienie wiedzy, jak jest zorganizowany mechanizm SAFE, bo tu pewne elementy wydają się warte, by omówić je publicznie - zaznaczył Jacek Siewiera w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24.

Na pytanie Piotra Salaka, czy polski przemysł jest w stanie wchłonąć tak duże pieniądze z SAFE, Siewiera przyznał, że "wiara w polski przemysł powinna być elementem, który rozpoczyna każdą debatę i negocjacje". Jeśli będzie brakować możliwości produkcyjnych Europie to przemysł amerykański będzie stanowić wsparcie - powiedział gość Salaka.

Wkrótce pełne omówienie rozmowy.

Jacek Siewiera / Marcin Suchmiel / RMF FM

Zapraszamy do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Słuchaj Radia RMF24>>>