Ukraińscy specjaliści od cyberbezpieczeństwa przeprowadzili operację, w ramach której zebrali dane o ponad dwóch tysiącach rosyjskich terminali Starlink, dokładnych pozycjach wrogich oddziałów i ponad 30 rosyjskich kolaborantach. W akcji wykorzystano desperację rosyjskich żołnierzy, którzy próbowali obejść ograniczenia nałożone przez SpaceX.

Ukraińcy zdobyli dane o ponad 2400 rosyjskich terminalach Starlink i dokładnych pozycjach wrogich oddziałów.

Operacja polegała na wyłudzaniu informacji od Rosjan przez sieć kanałów i botów na Telegramie.

Ujawniono też Ukraińców pomagających Rosjanom - ich dane przekazano służbom.

Jak informuje grupa InformNapalm, wywodząca się z Ukrainy międzynarodowa grupa wolontariuszy, dziennikarzy i hakerów, po tym, jak SpaceX ograniczył Rosjanom dostęp do Starlinków, ci zaczęli szukać w Ukrainie osób gotowych aktywować terminale w zamian za dodatkową opłatę.

Ukraińscy hakerzy z 256. Dywizji Cyberataków, InformNapalm i grupy MILITAN wykorzystali tę sytuację, tworząc sieć kanałów i botów w komunikatorze Telegram. Rosjanom oferowano pomoc w aktywacji terminali Starlink, a w rzeczywistości zbierano szczegółowe dane o urządzeniach i ich lokalizacji.

2420 terminali i precyzyjne pozycje wroga

W wyniku operacji udało się zebrać informacje o 2420 rosyjskich terminalach Starlink oraz dokładnych pozycjach użytkowników. Zebrane dane przekazano odpowiednim służbom, które mogły zablokować urządzenia wykorzystywane przez rosyjskie wojsko.

Ponadto w trakcie akcji rosyjscy wojskowi, nieświadomi podstępu, przekazali na potrzeby Sił Zbrojnych Ukrainy 5870 dolarów, myśląc, że płacą kolaborującym Ukraińcom. Zidentyfikowano także 31 obywateli Ukrainy, którzy próbowali pomagać Rosjanom w aktywacji terminali. Ich dane zostały przekazane odpowiednim służbom.

"Przez kilka dni kacapy ogłaszały 'zwycięstwo', rzekomo nauczyli się odblokowywać terminale Starlink. W rzeczywistości to była nasza operacja. (...) Głupi Rosjanie sami sfinansowali swój problem" - napisał na platformie X Serhii Sternenko, ukraiński aktywista angażujący się w zbiórki pieniędzy i sprzętu dla ukraińskich żołnierzy, a także demaskujący rosyjską propagandę.