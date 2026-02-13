​Adam Kadyrow, 18-letni syn przywódcy Czeczenii, przeszedł poważną operację po wypadku samochodowym. Młodemu Kadyrowowi usunięto śledzionę, ponadto doznał urazu głowy i istnieje ryzyko, że straci wzrok w jednym oku - informuje rosyjska "Nowaja Gazieta".

Do wypadku z udziałem Adama Kadyrowa doszło 16 stycznia w Groznym, stolicy Czeczenii. Jak informowały wówczas rosyjskie media, kolumna samochodów, w której jechał syn czeczeńskiego przywódcy Ramzana Kadyrowa, napotkała na "przeszkodę". W efekcie jadące z dużą prędkością pojazdy zaczęły się ze sobą zderzać.

Rannych zostało wówczas wiele osób, w tym młody Kadyrow. 18-latek został najpierw przewieziony do szpitala w Groznym, a dzień później, według doniesień lokalnych mediów, przetransportowany do Moskwy. Czeczeńskie władze nie wydały oświadczenia ani na temat wypadku, ani obrażeń, których doznał syn lidera republiki.

Poważne obrażenia po wypadku

Według doniesień rosyjskiej "Nowej gaziety", Adam Kadyrow został wypisany z Botkińskiego Szpitala w Moskwie po niemal trzech tygodniach leczenia.

Lekarze musieli usunąć mu śledzionę, a także zalecili ścisłą dietę - przez pół roku nie może spożywać tłustego mięsa, ostrych i słonych potraw. Ponadto, w wyniku urazu głowy, u Kadyrowa zdiagnozowano pęknięcie żuchwy, co uniemożliwia mu jedzenie twardych pokarmów.

W wyniku wypadku Adam Kadyrow doznał także uszkodzenia nerwu wzrokowego. Źródła cytowane przez "Nową Gazietę" podkreślają, że nie wiadomo jeszcze, jakie będą długofalowe skutki tego urazu, ale istnieje realne zagrożenie, że młody Kadyrow straci wzrok w jednym oku.