Czy prezydent podpisze ustawę o SAFE? "Chciałabym, żeby była pełna zgoda po polskiej stronie. Będę tak długo wyjaśniać, aż prezydent podpisze ustawę o SAFE" - powiedziała w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocniczka rządu ds. programu SAFE.

Wideo youtube

Słuchaj Radia RMF24>>>

Rząd przyjął projekt ustawy wdrażającej program SAFE - największy w historii Unii Europejskiej fundusz obronny. Polska - jako główny beneficjent - otrzyma dofinansowanie na rekordową kwotę 43,7 miliarda euro. Ostatnim etapem wdrożenia SAFE jest przeprowadzenie projektu przez Sejm i podpis prezydenta Karola Nawrockiego.

Pełnomocniczka rządu ds. programu SAFE przyznała, że jest zadowolona, że odbyła się Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Przyznała, że punkt dotyczący programu SAFE był omawiany ponad trzy godziny. Udzielaliśmy odpowiedzi na wszystkie pytania, ale też umówiliśmy się, że po tej porcji informacji, który otrzymał prezydent, w momencie, jak pojawią się kolejne, będziemy w kontakcie - dodała Sobkowiak-Czarnecka.

Te pieniądze mamy wynegocjowane. Mam nadzieję, że do nas trafią - podkreśliła Sobkowiak-Czarnecka.

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka / Mikołaj Poruszek / RMF FM

Słuchaj Radia RMF24>>>