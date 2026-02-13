Są wyniki referendum w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Pracownicy zgodzili się na zawieszenie części świadczeń, by ratować spółkę w trudnej sytuacji finansowej.

Pracownicy Jastrzębskiej Spółki Węglowej zgodzili się na zawieszenie części świadczeń.

Ma to uratować JSW przed upadłością lub postępowaniem sanacyjnym.

Przewaga głosujących za przyjęciem porozumienia wynegocjowanego przez związkowców i zarząd, jest miażdżąca

W czwartek w Jastrzębskiej Spółce Węglowej odbyło się referendum. Pracownicy odpowiadali na pytanie, czy są za podpisaniem porozumienia, które tnie część świadczeń i ma uratować spółkę przed upadłością.

Jak informuje reporterka RMF FM Anna Kropaczek, pracownicy zgodzili się na zawieszenie części świadczeń, by ratować spółkę w trudnej sytuacji finansowej.

Za przyjęciem porozumienia zawieszającego świadczenia było ponad 97 procent głosujących, a przeciw - 2,76 proc. załogi.

W referendum wzięlo udział ponad 16 tys. pracowników z liczącej 20 tys. osób załogi.

"Decyzja ta otwiera drogę do podpisania porozumienia i uruchomienia działań stabilizujących sytuację spółki" - skomentowała JSW.

Zarząd spółki podziękował załodze za liczny udział w referendum oraz odpowiedzialną i przemyślaną decyzję, która ma "fundamentalne znaczenie dla przyszłości spółki i ochrony miejsc pracy".

O jakie cięcia chodzi?

Zgodnie z projektem porozumienia, który został wypracowany przez związkowców i zarząd JSW, pracowników czekają poważne zmiany w systemie wynagrodzeń i świadczeń. Najważniejsze z nich to:

zawieszenie prawa do 14. pensji za ten rok,

wypłata ubiegłorocznej "czternastki" dopiero w przyszłym roku,

nagroda barbórkowa za lata 2025-2027 wypłacana w ratach,

zawieszenie wypłaty deputatu węglowego,

To właśnie te ustalenia mają pozwolić spółce na pozyskanie zewnętrznego finansowania i uniknięcie postępowania sanacyjnego lub upadłości.

Warto przypomnieć, że w środę spółka poinformowała, iż ze względu na jej trudną sytuację finansową członkowie zarządu zawnioskują o obniżenie swoich wynagrodzeń, aby były dostosowane do aktualnych realiów finansowych.

JSW - największy producent wysokiej jakości węgla koksowego w UE

Grupa Kapitałowa JSW to spółka akcyjna, największy producent wysokiej jakości węgla koksowego w UE i jeden z wiodących producentów koksu używanego do wytopu stali.

Podstawowa działalność grupy JSW to produkcja i sprzedaż węgla koksowego oraz produkcja, sprzedaż koksu i węglopochodnych. JSW prowadzi wydobycie w czterech kopalniach: Borynia-Zofiówka, Budryk, Knurów-Szczygłowice i Pniówek.