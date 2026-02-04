Miasto Kielce podpisało umowę, w ramach której otrzyma ponad 11 mln zł dofinansowania na rewitalizację stawu w zabytkowym Parku Miejskim im. Stanisława Staszica. Plan prac jest kompleksowy i dotyczy nie tylko samego zbiornika, ale także jego otoczenia.
- Kielce otrzymały ponad 11 mln zł dofinansowania na rewitalizację stawu w zabytkowym Parku Miejskim im. Stanisława Staszica.
- Projekt obejmuje m.in. wzmocnienie brzegów stawu, naturalne oczyszczanie wody, nowe nasadzenia oraz modernizację infrastruktury parkowej.
- Celem inwestycji jest poprawa gospodarki wodnej i ochrona historycznego parku.
Umowę w sprawie finansowania podpisano z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - poinformowała prezydentka Kielc Agata Wojda.
W ramach projektu przewidziano szereg działań mających poprawić funkcje retencyjne parku oraz ochronić historyczną przestrzeń miasta. Brzegi stawu zostaną wzmocnione matami roślinnymi, a woda będzie oczyszczana naturalnymi metodami. W parku pojawią się ogrody deszczowe i przepuszczalne nawierzchnie, które ograniczą spływ wody do kanalizacji. Zainstalowany zostanie także system wykorzystujący deszczówkę do podlewania zieleni i czyszczenia utwardzonych powierzchni.
Modernizacja obejmie również remont schodów, wymianę ławek i koszy na śmieci, odnowienie fontanny oraz montaż energooszczędnego oświetlenia i systemu monitoringu. W parku pojawią się nowe nasadzenia rodzimych gatunków drzew i krzewów, co ma zwiększyć bioróżnorodność.
Całkowita wartość projektu to około 14,5 mln zł, z czego większość stanowi dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę i Środowisko (FEnIKS).
Park Miejski im. Stanisława Staszica to jeden z najstarszych parków w Polsce. Zajmuje ok. 7 hektarów w centrum Kielc i jest położony na terenie dawnego ogrodu biskupów krakowskich z XVIII wieku.