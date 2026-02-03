Agencja Uzbrojenia poinformowała o podpisaniu kontraktu z firmą MESKO S.A. na dostawę setek tysięcy sztuk amunicji podkalibrowej kalibru 23 mm i 30 mm. Wartość umowy to blisko 350 mln zł, a jej realizacja potrwa do 2029 roku.

System Rakietowo-Artyleryjski PILICA / Wojciech Olkusnik/East News / East News

We wtorek Agencja Uzbrojenia ogłosiła, że świętokrzyskie przedsiębiorstwo MESKO S.A. dostarczy polskim siłom zbrojnym setki tysięcy sztuk amunicji podkalibrowej. Zamówienie obejmuje pociski kalibru 23 mm, przeznaczone dla systemów przeciwlotniczych Pilica oraz amunicję kalibru 30 mm, która trafi do transporterów opancerzonych Rosomak.

Amunicja kalibru 23 mm zostanie wykorzystana w systemach Pilica, stanowiących najniższy poziom polskiego systemu obrony powietrznej. Systemy te odpowiadają za ochronę zgrupowań wojsk oraz innych elementów obrony na krótkich dystansach. Pilica opiera się na działkach przeciwlotniczych ZUR-23-2SP Jodek oraz wyrzutniach Grom i Piorun, również produkowanych przez MESKO.

Z kolei amunicja kalibru 30 mm przeznaczona jest do uzbrojenia transporterów Rosomak, które wyposażone są w wieżyczki z armatami tego kalibru.

Wartość podpisanej umowy wynosi blisko 350 mln zł. Zgodnie z informacją przekazaną przez Agencję Uzbrojenia, realizacja kontraktu zakończy się w 2029 roku.

Podkalibrowe pociski charakteryzują się mniejszą średnicą niż kaliber broni, z której są wystrzeliwane. Dzięki temu osiągają większą prędkość, co przekłada się na skuteczniejsze niszczenie opancerzonych celów.