Nad likwidacją jednego z przedszkoli samorządowych pochylą się na najbliższej sesji Rady Miasta kieleccy radni. Włodarze miasta usprawiedliwiają plan zamknięcia placówki zmieniającą się demografią i potrzebą racjonalnego zarządzania siecią edukacyjną.

Kielce: Radni zdecydują o likwidacji Przedszkola Samorządowego nr 6 / kielce.eu /

Kieleccy radni będą głosować nad projektem likwidacji Przedszkola Samorządowego nr 6.

Dzieci i część pracowników mają zostać przeniesieni do pobliskich przedszkoli.

Decyzja podyktowana jest wysokimi kosztami utrzymania placówki przy niskim obłożeniu.

Projekt uchwały dotyczy zamiaru likwidacji Przedszkola Samorządowego nr 6 przy ul. Bukowej. Na najbliższej sesji Rady Miasta, zaplanowanej na 12 lutego, zostanie poddany pod głosowanie.

Przedszkole miałoby zostać zamknięte z dniem 1 września 2026 r.

Mamy pełną świadomość, że decyzja o likwidacji przedszkola wzbudzi duże emocje wśród rodziców dzieci, pracowników placówki oraz wszystkich, którzy mają z nią związane wspomnienia - podkreśla Tomasz Porębski, zastępca prezydentki Kielc, którego wypowiedź cytuje miejski portal. Zapewnia jednak, że dla wszystkich dzieci oraz całej kadry przygotowano rozwiązania umożliwiające płynną kontynuację edukacji i pracy.

Dokąd miałyby trafić dzieci i pracownicy przedszkola?

Przedszkole nr 6 jest najmniejszą tego typu placówką w Kielcach. Obecnie funkcjonują w nim tylko dwie grupy, a na 100 dostępnych miejsc uczęszcza 49 dzieci. W bieżącym roku szkolnym 16 przedszkolaków rozpocznie naukę w szkole podstawowej. Pozostałe dzieci mają trafić do pobliskich przedszkoli: nr 25 przy ul. Wojewódzkiej (oddalonego o około 500 metrów) oraz nr 9 przy ul. Orkana (ok. 1,3 km dalej). Obie placówki dysponują wolnymi miejscami i - według miasta - oferują dobre warunki opieki i nauki.

Część nauczycieli i pracowników obsługi ma znaleźć zatrudnienie w tych samych przedszkolach, do których przeniosą się dzieci. Władze miasta deklarują również pomoc w znalezieniu pracy pozostałej kadrze w innych miejskich placówkach oświatowych.

Istotnym argumentem za likwidacją "szóstki" są koszty - wskazuje ratusz. W 2025 roku subwencja na placówkę wyniosła 752 tysiące złotych, podczas gdy wydatki sięgnęły 1 miliona 741 tysięcy złotych.

Miasto przypomina, że w kieleckich przedszkolach przygotowano około 5 tysięcy miejsc, a po ostatnim naborze wiele z nich pozostało niewykorzystanych.



Projekt uchwały trafi na sesję Rady Miasta, a następnie zostanie przekazany do zaopiniowania przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.