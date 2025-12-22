Rozpoczął się świąteczny tydzień. Przed nami dni wolne od pracy. W specjalnym poradniku w RMF FM podpowiadamy, gdzie w świąteczne dni szukać pomocy lekarskiej oraz interwencji stomatologa.

Gdzie szukać pomocy lekarskiej?

Najważniejsza podpowiedź na zbliżające się świąteczne dni jest taka, by korzystać z najbliższej placówki nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, które są otwarte przez całą dobę w weekendy i święta. Tam nie obowiązuje rejonizacja, każda placówka ma obowiązek przyjąć nas i zapewnić wsparcie.

W całej Polsce działają 554 placówki nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

TU ZNAJDZIESZ MAPĘ PUNKTÓW NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ: Kliknij!

Narodowy Fundusz Zdrowia zapewnia, że w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dyżurujący lekarz udzieli porady w warunkach ambulatoryjnych, telefonicznie, a także w przypadkach medycznie uzasadnionych - w domu lub w miejscu pobytu.

Polecam infolinię NFZ 800 190 590, gdzie konsultant dokładnie podpowie, gdzie warto się zgłosić i szukać pomocy, gdzie jest najbliższa placówka. To działa także teraz, w trudnym okresie, gdy nagromadzenie dni wolnych jest duże - podkreśla w rozmowie z RMF FM wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia Marek Augustyn.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej można skorzystać w sytuacjach: nagłego zachorowania, nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia, istotnego uszczerbku na zdrowiu, gdy zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni podstawowej opieki zdrowotnej może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia zaostrzenia dolegliwości choroby przewlekłej, infekcji dróg oddechowych z wysoką gorączką, bólów brzucha, nieustępujących mimo stosowania leków rozkurczowych, bólów głowy, nieustępujących mimo stosowania leków przeciwbólowych, biegunki lub wymiotów, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna działa od poniedziałku do piątku, od 18:00 do 8:00 rano następnego dnia, a także w soboty, niedziele i dni świąteczne, czyli na przykład w tym roku w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia, przez całą dobę.

Gdzie szukać pomocy stomatologa?

Narodowy Fundusz Zdrowia zapewnia, że dostępna jest też świąteczna pomoc stomatologiczna finansowana przez NFZ. Tak zwana doraźna pomoc dentystyczna dostępna jest w 46 punktach w całej Polsce. Placówki te obsługują wyłącznie pacjentów w nagłych przypadkach. Nie obowiązuje rejonizacja. To oznacza, że można korzystać z dowolnego dyżuru w okolicy.

TU ZNAJDZIESZ MAPĘ DORAŹNEJ POMOCY DENTYSTYCZNEJ: Kliknij!

Doraźna pomoc stomatologa działa od poniedziałku do piątku w godzinach 19:00-7:00 dnia następnego, a także przez całą dobę w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy.

Przez 24 godziny na dobę - również w czasie świąt - do dyspozycji pacjentów są konsultanci infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia pod numerem 800 190 590

Specjaliści przypominają także, że w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia pomocy udzielają izby przyjęć oraz Szpitalne Oddziały Ratunkowe (SOR).

SOR i izby przyjęć pomagają osobom w stanach ciężkich (np. wypadek, uraz, zatrucie, krwawienie z przewodu pokarmowego lub dróg moczowych), których następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub utrata życia.

W przypadku SOR i izby przyjęć o kolejności przyjęć pacjentów nie decyduje kolejność zgłoszenia, lecz stan zdrowia, oceniony na miejscu przez personel medyczny.