​Strażakom udało się opanować pożar domu weselnego w miejscowości Krajno obok Kielc, który wybuchł w czwartek wieczorem - informuje reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. W pożarze poszkodowane zostały osoby. Na miejscu z żywiołem walczy 50 strażaków.

Straż pożarna / Shutterstock

Bądź na bieżąco. Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl

Do pożaru doszło w czwartek wieczorem w domu weselnym w miejscowości Krajno, leżącej w powiecie kieleckim w województwie świętokrzyskim.

Ucierpiały dwie osoby. Poszkodowani są pod opieką ratowników medycznych.

Na miejscu z żywiołem walczy ponad pięćdziesięciu strażaków. Straż pożarna opanowała pożar, natomiast akcja gaśnicza może potrwać jeszcze kilka godzin.

Informacje o pożarze dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.