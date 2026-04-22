Na Dolnym Śląsku trwają ćwiczenia służb ratunkowych i mundurowych OLEK 2026. Bierze w nich udział kilkuset przedstawicieli różnych służb. Mieszkańcy zostali o nich powiadomieni za pomocą alertów RCB.

Jeden z elementów ćwiczeń to interwencja służb po katastrofie lotniczej / Józef Polewka / RMF FM

"Uwaga! W dniach 22-23.04 ćwiczenia z zakresu ochrony ludności z udziałem służb. Zachowaj spokój i ostrożność. Stosuj się do poleceń służb" - alert RCB o takiej treści został wysłany do mieszkańców powiatów dzierżoniowskiego, wołowskiego, wrocławskiego i świdnickiego na Dolnym Śląsku.

Ćwiczenia OLEK 2026 rozpoczęły się rano przy ul. Gazowej we Wrocławiu. Scenariusz zakładał, że na teren jednego z obiektów dostały się uzbrojone osoby.

Po południu w miejscowości Uliczno (gm. Łagiewniki, pow. dzierżoniowski) nieopodal Masywu Ślęży służby rozpoczęły ćwiczenia zakładające katastrofę lotniczą. W pomoc poszkodowanym zaangażowano 40 ratowników.

Na wieczór zaplanowano symulację poważnego zdarzenia o charakterze kryzysowym w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego przy Pl. Powstańców Warszawy.

Nie przygotowaliśmy służb konkretnie, nie chcieliśmy, żeby były uprzedzone, więc one muszą sobie poradzić z tym, co tutaj zastaną, nie mają informacji co tu się wydarzy - powiedział dziennikarzom zastępca dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa Dolnośląskiego Urzęd Wojewódzkiego Sebastian Jeziorski.

Jak powiedział PAP rzecznik wojewody dolnośląskiej Tomasz Jankowski, to największe tego typu ćwiczenia od dekady.

W czasie drugiego dnia ćwiczeń służby będą przerabiać m.in. scenariusz zagrożenia powodziowego - podnoszącego się poziomu wody i ryzyka cofki na Odrze.