Bijatyka pseudokibiców na autostradzie powstrzymana w ostatniej chwili. Kilkudziesięcioosobowa grupa planowała wybiec z lasu i zablokować ruch na trasie A1, by napaść na kibiców innej drużyny piłkarskiej.

Pseudokibice planowali ustawkę / POMORSKA POLICJA /

Plany pseudokibiców pokrzyżowali policjanci z Gdańska, Bydgoszczy i Słupska.

Do zdarzenia doszło w sobotę, dzień przed ekstraklasowy meczem pomiędzy Lechią Gdańsk a Arką Gdynia.

Podkomisarz Anna Banaszewska-Jaszczyk z zespołu prasowego KWP w Gdańsku przekazała w środę, że pseudokibice z Gdańska zaplanowali ustawkę w województwie kujawsko-pomorskim. W tym celu zebrali się w lesie przy bramie technicznej prowadzącej na A1.

Ich celem byli pseudokibice innej drużyny piłkarskiej, jadącej tego dnia do Tczewa - podała policjantka.

Mundurowi ujawnili kolumnę pojazdów, którymi członkowie gdańskiej bojówki przemieszczali się na umówione miejsce.

Funkcjonariusze zatrzymali pojazdy i wylegitymowali wszystkich mężczyzn. W 11 samochodach jechało 34 pseudokibiców, którzy mieli kominiarki, ochraniacze na szczęki i rękawice do walki - dodała Banaszewska-Jaszczyk.

Policjantka zaznaczyła, że to już kolejny raz, gdy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości w środowisku pseudokibiców nie dopuścili do starcia nastawionych wrogo do siebie grup.