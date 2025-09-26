Dzięki szybkiej i skoordynowanej akcji policji udało się zapobiec brutalnej bójce pseudokibiców w powiecie zgierskim. Miało do niej dojść w okolicy opuszczonej stacji paliw. W czwartek około godziny 15:00 funkcjonariusze zatrzymali niemal 100 osób, które przygotowywały się do nielegalnej konfrontacji na odludnym terenie. Na miejscu funkcjonariusze zastali dużą grupę mężczyzn ubranych w odzież sportową, którzy - jak się okazało - byli w trakcie "rozgrzewki" przed planowaną bójką. "Wszystko wskazywało na to, że mężczyźni przygotowywali się do konfrontacji fizycznej i czekali na drugą grupę, z którą mieli się zmierzyć" - relacjonuje łódzka policja. Na miejscu zabezpieczono m.in. rękawice do walki wręcz.

Udaremniona bójka pseudokibiców / Policja Łódzka / Policja

Ucieczka i szybka reakcja policji

Widząc nadjeżdżające radiowozy, uczestnicy zbiegowiska podjęli próbę ucieczki w różnych kierunkach. Dzięki sprawnej akcji policjantów teren został szybko zabezpieczony, a sytuacja opanowana. Łącznie wylegitymowano aż 95 osób - mężczyzn w wieku od 16 do 50 lat, pochodzących głównie z województw łódzkiego, wielkopolskiego oraz kujawsko-pomorskiego. Wśród zatrzymanych znalazła się także osoba poszukiwana przez prokuraturę.

Podczas przeszukania pojazdów funkcjonariusze zabezpieczyli rękawice ochronne do walki wręcz oraz odzież kibicowską w barwach różnych klubów piłkarskich. Uczestnicy twierdzili, że są w drodze na mecz, jednak nie potrafili przekonująco wyjaśnić, dlaczego zatrzymali się w odludnym miejscu i wspólnie "rozgrzewali się" w sportowych strojach.

Sukces dzięki współpracy i doświadczeniu

Udaremnienie bójki było możliwe dzięki współpracy policjantów z Łodzi i Poznania. W skoordynowaną akcję zaangażowani byli funkcjonariusze z Wydziału do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, wraz z kolegami z poznańskiego odpowiednika oraz oddziałem łódzkiej prewencji. Operacja nie byłaby możliwa bez codziennej pracy funkcjonariuszy, którzy na bieżąco analizują środowiska pseudokibiców. Jak podkreślają policjanci - to dzięki ich doświadczeniu, zaangażowaniu i dobrej współpracy między jednostkami możliwe jest skuteczne przeciwdziałanie podobnym incydentom.

Ustawki - nielegalne i niebezpieczne

Nielegalne bójki pseudokibiców, tzw. ustawki, to brutalne starcia rywalizujących grup, które często kończą się poważnymi obrażeniami. Uczestnicy przygotowują się do walk niemal jak sportowcy - stosują ochraniacze, rękawice i trenują taktykę. Jednak w przeciwieństwie do legalnych zawodów, takie konfrontacje pozbawione są zasad i zabezpieczenia medycznego, co często prowadzi do tragedii. Tego typu spotkania stanowią zagrożenie nie tylko dla ich uczestników, ale także dla osób postronnych, które mogą przypadkowo znaleźć się w pobliżu.