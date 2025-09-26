Dzięki szybkiej i skoordynowanej akcji policji udało się zapobiec brutalnej bójce pseudokibiców w powiecie zgierskim. Miało do niej dojść w okolicy opuszczonej stacji paliw. W czwartek około godziny 15:00 funkcjonariusze zatrzymali niemal 100 osób, które przygotowywały się do nielegalnej konfrontacji na odludnym terenie. Na miejscu funkcjonariusze zastali dużą grupę mężczyzn ubranych w odzież sportową, którzy - jak się okazało - byli w trakcie "rozgrzewki" przed planowaną bójką. "Wszystko wskazywało na to, że mężczyźni przygotowywali się do konfrontacji fizycznej i czekali na drugą grupę, z którą mieli się zmierzyć" - relacjonuje łódzka policja. Na miejscu zabezpieczono m.in. rękawice do walki wręcz.
Widząc nadjeżdżające radiowozy, uczestnicy zbiegowiska podjęli próbę ucieczki w różnych kierunkach. Dzięki sprawnej akcji policjantów teren został szybko zabezpieczony, a sytuacja opanowana. Łącznie wylegitymowano aż 95 osób - mężczyzn w wieku od 16 do 50 lat, pochodzących głównie z województw łódzkiego, wielkopolskiego oraz kujawsko-pomorskiego. Wśród zatrzymanych znalazła się także osoba poszukiwana przez prokuraturę.
Podczas przeszukania pojazdów funkcjonariusze zabezpieczyli rękawice ochronne do walki wręcz oraz odzież kibicowską w barwach różnych klubów piłkarskich. Uczestnicy twierdzili, że są w drodze na mecz, jednak nie potrafili przekonująco wyjaśnić, dlaczego zatrzymali się w odludnym miejscu i wspólnie "rozgrzewali się" w sportowych strojach.
Udaremnienie bójki było możliwe dzięki współpracy policjantów z Łodzi i Poznania. W skoordynowaną akcję zaangażowani byli funkcjonariusze z Wydziału do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, wraz z kolegami z poznańskiego odpowiednika oraz oddziałem łódzkiej prewencji. Operacja nie byłaby możliwa bez codziennej pracy funkcjonariuszy, którzy na bieżąco analizują środowiska pseudokibiców. Jak podkreślają policjanci - to dzięki ich doświadczeniu, zaangażowaniu i dobrej współpracy między jednostkami możliwe jest skuteczne przeciwdziałanie podobnym incydentom.
Nielegalne bójki pseudokibiców, tzw. ustawki, to brutalne starcia rywalizujących grup, które często kończą się poważnymi obrażeniami. Uczestnicy przygotowują się do walk niemal jak sportowcy - stosują ochraniacze, rękawice i trenują taktykę. Jednak w przeciwieństwie do legalnych zawodów, takie konfrontacje pozbawione są zasad i zabezpieczenia medycznego, co często prowadzi do tragedii. Tego typu spotkania stanowią zagrożenie nie tylko dla ich uczestników, ale także dla osób postronnych, które mogą przypadkowo znaleźć się w pobliżu.