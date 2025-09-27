Pożar mieszkania w bloku przy alei Niepodległości w Skarżysku-Kamiennej w Świętokrzyskiem. Sytuacja była wyjątkowo niebezpieczna. Na balkonie płonącego mieszkania uwięziony został mężczyzna. Pożar ugaszono, budynek został przewietrzony.

/ Shutterstock

W sobotni poranek po godz. 6.00 w budynku wielorodzinnym przy ul. Niepodległości w Skarżysku-Kamiennej (Świętokrzyskie) doszło do pożaru mieszkania na parterze.

Na miejsce skierowano trzy zastępy straży pożarnej.

Po przybyciu pod wskazany adres strażacy zastali dramatyczną sytuację – z okien mieszkania na parterze wydobywał się gęsty dym, a na balkonie znajdował się mężczyzna, który nie mógł samodzielnie się wydostać.

Przeszkodą okazały się kraty zabezpieczające balkon.

Strażacy usunęli kraty i ewakuowali mężczyznę po drabinie na zewnątrz - powiedział nam Marcin Bajur ze straży pożarnej.

W trakcie akcji ewakuowano łącznie 12 osób z sąsiednich mieszkań. Uratowany mężczyzna został przebadany przez zespół ratownictwa medycznego.

Po ugaszeniu pożaru mieszkanie zostało przewietrzone. Przyczyny pożaru będzie wyjaśniać policja.