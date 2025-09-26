Znana para aktorska - Karolina Gorczyca i Krzysztof Czeczot - miała wypadek - podaje nieoficjalnie portal tvn24.pl. Do zdarzenia doszło w Niechanowie w Wielkopolsce. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że w ich mercedesa uderzył inny samochód.

Auto, którym jechało małżeństwo / KPP Gniezno / Policja

Do wypadku doszło w piątek ok. godz. 15:40 w Niechanowie w Wielkopolsce. W jadącego drogą wojewódzką 260 mercedesa uderzył citroen.

Według wstępnych ustaleń policji kierująca citroenem nie zastosowała się do znaku "ustąp pierwszeństwa".

Kierująca citroenem najprawdopodobniej nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu / KPP Gniezno / Policja

W wypadku ranny został 46-letni kierowca mercedesa. Ma złamaną rękę. Pasażerka jego auta i kierująca citroenem nie odniosły obrażeń.

Jak ustalił nieoficjalnie portal tvn24.pl, mercedesem jechali Krzysztof Czeczot i Karolina Gorczyca. Według lokalnych mediów małżeństwo jechało do Gniezna na spektakl.

Krzysztof Czeczot i Karolina Gorczyca / Paweł Wodzyński / East News



