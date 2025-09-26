Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o bonie ciepłowniczym i zamrożeniu cen prądu dla gospodarstw domowych do końca roku. Taką informację przekazał szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki.

Już w czwartek Bogucki był pytany w Porannej rozmowie w RMF FM o to, jaką prezydent Nawrocki podejmie decyzję ws. ustawy o bonie ciepłowniczym i zamrożeniu cen prądu do końca roku.

Na pewno pan prezydent podejmie taką decyzję, by Polacy nie mieli wysokich rachunków za prąd. O tym zawsze mówił i będzie się tego trzymał zapewniał wtedy szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.

Co zakłada ustawa o bonie ciepłowniczym i zamrożeniu cen prądu dla gospodarstw domowych?

Ustawa przedłuża do końca 2025 r. obowiązujące obecnie prawo do korzystania przez gospodarstwa domowe z zamrożonej ceny energii elektrycznej na poziomie 500 zł za MWh netto oraz wprowadza bon ciepłowniczy. Ma być on wsparciem dla gospodarstw domowych korzystających z ciepła systemowego w drugiej połowie 2025 r. i w całym 2026 r.

Bon będzie przyznawany na podstawie kryteriów dochodowych. Otrzymają go gospodarstwa domowe, które:

  • osiągają miesięcznie dochód równy lub niższy niż 3272,69 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych
  • osiągają dochód równy lub niższy niż 2454,52 zł na osobę w przypadku gospodarstw wieloosobowych

Ponadto gospodarstwa te będą musiały korzystać z ciepła systemowego dostarczanego przez przedsiębiorstwo energetyczne i płacić za ciepło powyżej 170 zł/GJ. Obowiązywać będzie zasada "złotówka za złotówkę" - bon będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, ale jego kwota zostanie pomniejszona o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota bonu to 20 zł. Poniżej tej kwoty bon nie będzie wypłacany.

W sierpniu prezydent Nawrocki zawetował nowelizację tzw. ustawy wiatrakowej, która liberalizowała zasady inwestycji w tę formę energetyki na lądzie oraz przewidywała zamrożenie cen prądu dla gospodarstw domowych do końca 2025 roku.