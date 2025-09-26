Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o bonie ciepłowniczym i zamrożeniu cen prądu dla gospodarstw domowych do końca roku. Taką informację przekazał szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki.

/ RMF FM

Już w czwartek Bogucki był pytany w Porannej rozmowie w RMF FM o to, jaką prezydent Nawrocki podejmie decyzję ws. ustawy o bonie ciepłowniczym i zamrożeniu cen prądu do końca roku.

Na pewno pan prezydent podejmie taką decyzję, by Polacy nie mieli wysokich rachunków za prąd. O tym zawsze mówił i będzie się tego trzymał - zapewniał wtedy szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.