Dziesiątki rządowych usług internetowych w Korei Płd. niedostępnych. Stało się tak w wyniku pożaru w państwowym centrum danych w mieście Daejeon. Jedna osoba została ranna. Trwa przywracanie usług.

Pożar w budynku Narodowej Służby Zasobów Informacyjnych (NIRS) w Daejeon wybuchł po godz. 20 czasu lokalnego (godz. 13 w Polsce). Według MSW Korei Płd., zapaliły się baterie litowe w pracowni komputerowej. Jedna osoba została lekko ranna. Z budynku ewakuowano ok. 100 osób.

W wyniku pożaru wstrzymano działanie 70 rządowych usług internetowych. Wśród niedostępnych systemów znalazł się mobilny system identyfikacji oraz platforma do składania skarg i petycji. Ponadto przestał działać system poczty elektronicznej rządu i liczne strony internetowe.



Na miejsce zdarzenia skierowano 73 strażaków i 70 wozów strażackich.

Resort spraw wewnętrznych bada dokładny zakres awarii i pracuje nad jej usunięciem.



