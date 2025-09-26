Nocny pożar w Zabierzowie Bocheńskim (woj. małopolskie) zakończył się tragedią. W łazience strażacy odnaleźli ciało mężczyzny, a śledczy nie mają wątpliwości – doszło do podpalenia. Obok spalonego ciała był kanister po benzynie. Prokuratura postawiła zarzut zabójstwa żonie ofiary. Decyzją sądu została aresztowana.

Pożar domu w Zabierzowie Bocheńskim. Zginął 59-latek, żona zatrzymana / Facebook/ OSP Zabierzów Bocheński / Shutterstock

W nocy z 22 na 23 września 2025 roku w Zabierzowie Bocheńskim (woj. małopolskie) doszło do tragicznego pożaru budynku jednorodzinnego.

Ogień objął pomieszczenia na poddaszu domu. Pisaliśmy o tym TUTAJ>>>>

Makabryczne odkrycie

Podczas akcji gaśniczej strażacy dokonali makabrycznego odkrycia. W łazience na poddaszu znaleziono zwłoki mężczyzny.

W pobliżu ciała stał kanister po benzynie, co od razu wzbudziło podejrzenia śledczych.

Jak wynika ze wstępnej opinii biegłego z zakresu pożarnictwa, przyczyną pożaru było podpalenie.

Sekcja zwłok wykazała, że na ciele zmarłego nie było śladów obrażeń.

"W drogach oddechowych zmarłego ujawniono ślady świadczące o tym, że w chwili zaistnienia pożaru pokrzywdzony żył. Prokurator przedstawił Magdalenie S. zarzut pozbawienia życia Romana S. poprzez użycie materiału łatwopalnego - benzyny, którą pokrzywdzony został polany" - czytamy w komunikacie Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

Kobieta trafiła na trzy miesiące do aresztu. Śledztwo w sprawie tragicznego pożaru i śmierci Romana S. trwa.