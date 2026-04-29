Kierowcy mogą od środy, 29 kwietnia, korzystać z 27-kilometrowego odcinka autostrady A2 między Łukowiskiem a Białą Podlaską (Lubelskie). Do końca czerwca możliwy ma być przejazd autostradą na całym, liczącym 65 km odcinku, między Siedlcami i Białą Podlaską.

A2, w rejonie węzła Łowisko / Przemysław Piątkowski / PAP

27 km nowej autostrady A2

W grudniu 2025 r. oddano do ruchu 10 km autostrady A2 od węzła Siedlce Południe do węzła Siedlce Wschód. Zgodnie z zapowiedziami od dziś kierowcy mogą korzystać z kolejnych blisko 27 km pomiędzy węzłami Łukowisko i Biała Podlaska - poinformowała w środę rzeczniczka warszawskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Małgorzata Tarnowska.

Kierowcy mogą wjechać na nowy odcinek autostrady A2 poprzez węzły Łukowisko (skrzyżowanie z obecną DK19) i Biała Podlaska (na przecięciu z drogą wojewódzką nr 811). Na węźle Łukowisko nie będzie możliwy zjazd w kierunku Warszawy z powodu prac trwających na sąsiednim odcinku A2.

A2 między Siedlcami i Białą Podlaską

GDDKiA planuje, że do końca czerwca br. kierowcy pojadą 65-kilometrowym odcinkiem autostrady pomiędzy Siedlcami i Białą Podlaską. Jak przekazano, na części autostrady od węzła Siedlce Wschód do rejonu Malinowca główne prace są już zakończone.

Czekamy na decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. Fragment ten udostępnimy razem z sąsiednim odcinkiem, od Malinowca do węzła Łukowisko. Obecnie wykonywane jest na nim oznakowanie, montowane są bariery, ekrany akustyczne, wygrodzenia trasy oraz siatki dla płazów - dodała Tarnowska.

Autostrada A2 Siedlce-Biała Podlaska będzie miała dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu oraz rezerwą pod dobudowę trzeciego pasa. Na trasie powstają m.in. obiekty inżynierskie, drogi do obsługi ruchu lokalnego, oświetlenie, odwodnienie, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dla pieszych i rowerzystów przewidziano nowe chodniki i ścieżki rowerowe. Autostrada ma w przyszłości umożliwić dojazd do terminala samochodowego w Koroszczynie przy granicy z Białorusią.

Koszt budowy czterech odcinków autostrady A2 od Siedlec do Białej Podlaskiej o łącznej długości 65,4 km wynosi blisko 3 mld zł. Inwestycja uzyskała ponad 1,3 mld zł dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.