Wykładasz deskę papierem toaletowym lub kucasz nad muszlą w obawie przed zarazkami? Okazuje się, że te popularne nawyki przynoszą więcej szkody niż pożytku. Choć publiczna toaleta budzi w nas naturalny lęk, największe zagrożenie wcale nie czyha na desce sedesowej. Sprawdź, czego naprawdę musisz unikać, aby nie przynieść do domu armii niebezpiecznych bakterii.

Czy można zarazić się przez deskę sedesową? Fakty i mity o zarazkach w publicznych toaletach / Shutterstock

Publiczne toalety nie są aż tak groźne, jak się wydaje - ryzyko zakażenia przez siedzenie na desce jest praktycznie zerowe.

Największe zagrożenie to dotykanie zanieczyszczonych powierzchni jak klamki, spłuczki czy krany, a potem twarzy lub ust.

Kucanie nad muszlą czy wykładanie deski papierem nie chroni i może nawet zaszkodzić - lepiej tego unikać!

Kluczem do bezpieczeństwa jest dokładne mycie rąk i unikanie korzystania z telefonu w toalecie, bo smartfony są pełne bakterii.

Każdego dnia żyjemy w ścisłej symbiozie z miliardami mikroorganizmów. Nasze ciało to siedlisko bakterii, grzybów, drożdży i wirusów - zarówno tych pożytecznych, jak i potencjalnie niebezpiecznych. Największe skupisko mikrobów znajduje się w jelitach, ale nie brakuje ich także na skórze, w ustach czy drogach moczowo-płciowych. W sumie przeciętny człowiek nosi w sobie nawet kilogram mikroorganizmów.

W kontekście publicznych toalet szczególnie interesujące są bakterie i wirusy obecne w ludzkim kale. Badania wykazują, że nawet połowa masy kału to mikroby, w tym takie jak Campylobacter, Salmonella, Escherichia coli czy norowirusy. Jednak czy kontakt z publiczną deską sedesową rzeczywiście grozi zakażeniem tymi patogenami?

Czy można zarazić się przez deskę sedesową?

Większość chorób jelitowych przenosi się nie przez kontakt skóry z deską, a przez przeniesienie bakterii z rąk do ust - w wyniku dotykania zanieczyszczonych powierzchni, jedzenia czy nieprawidłowej higieny. Skóra człowieka stanowi skuteczną barierę ochronną, a układ odpornościowy sprawnie radzi sobie z potencjalnymi zagrożeniami.

Ryzyko zakażenia przez samo siedzenie na desce sedesowej jest znikome. Wyjątkiem są sytuacje, gdy skóra w okolicach intymnych jest uszkodzona - wtedy, w bardzo rzadkich przypadkach, możliwa jest transmisja wirusów takich jak HPV czy opryszczka. Jednak takie sytuacje są niezwykle rzadkie i wymagają spełnienia szeregu nieprawdopodobnych warunków.

Kucanie i papier toaletowy - czy to pomaga?

Wiele osób, obawiając się zarazków, kuca nad muszlą lub wykłada deskę papierem toaletowym. Niestety, te metody nie tylko nie chronią skutecznie przed patogenami, ale mogą przynieść więcej szkody niż pożytku. Kucanie powoduje napięcie mięśni dna miednicy, utrudnia opróżnianie pęcherza i może sprzyjać infekcjom dróg moczowych.

Obłożenie deski papierem nie stanowi skutecznej bariery - papier jest porowaty, a mikroby łatwo go przenikają.

Gdzie czyha największe zagrożenie?

Największe zagrożenie w publicznej toalecie czai się na klamkach, kranach i... twoim smartfonie / Shutterstock

Najwięcej niebezpiecznych mikroorganizmów znajduje się nie na desce, lecz na takich powierzchniach jak klamki, spłuczki, dozowniki mydła czy uchwyty kranów. To właśnie przez dotykanie tych miejsc, a następnie twarzy lub ust, najłatwiej przenieść bakterie i wirusy do organizmu.

Niebezpieczne są także tzw. "chmury toaletowe" - podczas spłukiwania woda rozpyla mikroby w powietrzu, które osiadają na różnych powierzchniach, w tym na podłodze, ścianach i drzwiach kabiny. Z tego powodu warto opuścić kabinę zaraz po spłukaniu i unikać dotykania powierzchni bezpośrednio po kimś.

Jak skutecznie chronić się w publicznej toalecie?

Najważniejszym elementem ochrony jest dokładne mycie rąk po skorzystaniu z toalety. Zaleca się mycie przez co najmniej 20 sekund, używając mydła i zwracając uwagę na przestrzenie pod paznokciami. Dodatkowo można używać papierowego ręcznika do zakręcania kranu i otwierania drzwi.

Warto także unikać korzystania z telefonu komórkowego w toalecie - badania pokazują, że smartfony są nawet dziesięciokrotnie bardziej zanieczyszczone niż deski sedesowe. Dobrą praktyką jest również posiadanie przy sobie chusteczek antyseptycznych do przecierania powierzchni, jeśli to konieczne.

Czego naprawdę się obawiać?

Zagrożenie infekcją podczas korzystania z publicznej toalety istnieje, ale jest znacznie mniejsze, niż się powszechnie uważa. Największe ryzyko wiąże się z dotykaniem zanieczyszczonych powierzchni i niedokładnym myciem rąk. Większość patogenów nie przetrwa długo na zimnych, suchych deskach sedesowych, a regularne sprzątanie publicznych toalet dodatkowo zmniejsza ryzyko.

Nie należy jednak lekceważyć znaczenia higieny. Norowirusy, które mogą przetrwać na powierzchniach nawet do dwóch miesięcy, czy bakterie Clostridium difficile rozprzestrzeniają się głównie przez kontakt z zanieczyszczonymi rękami i powierzchniami, a nie przez samą deskę.

Aby zminimalizować ryzyko zakażenia:

nie dotykaj twarzy po wyjściu z toalety

myj ręce dokładnie i używaj papierowego ręcznika do zakręcania kranu i otwierania drzwi

nie korzystaj z telefonu w toalecie

nie kucaj nad muszlą i nie wykładaj deski papierem - to nie pomaga

Obawy przed korzystaniem z publicznych toalet są zrozumiałe, jednak ryzyko poważnych infekcji jest minimalne, jeśli zachowujesz podstawowe zasady higieny.