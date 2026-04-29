Tragiczne informacje napływają z Indii, gdzie doszło do katastrofy budowlanej w mieście Bangalore na południu kraju. Co najmniej siedem osób, w tym troje dzieci, zginęło a trzy zostały ranne w wyniku zawalenie się mierzącego 2,5 metra fragmentu muru kompleksu szpitalnego. Wyrazy współczucia bliskim ofiar przekazał w specjalnym wpisie w internecie premier Indii Narendra Modi.

Jak podał wicepremier rządu stanu Karnataka, D. K. Śiwakumar, pozostałe ofiary to uliczni sprzedawcy. Przyczyną tragedii było zawalenie się mierzącego 2,5 m fragmentu muru kompleksu szpitalnego.

Reuters podkreślił że po kilku tygodniach wysokich temperatur, którym towarzyszyła wysoka wilgotność powietrza, w środę pogoda w stolicy stanu Karnataka uległa gwałtownemu załamaniu - intensywnym opadom deszczu towarzyszyły porywisty wiatr i gradobicie.

Silny wiatr przewracał drzewa i łamał konary, a ulewa spowodowała poważne utrudnienia, w tym podtopienia. Ze wstępnych ustaleń wynika, że wszystkie ofiary schroniły się przed silnym wiatrem przy szpitalnym murze, który w pewnym momencie zawalił się.