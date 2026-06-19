Lawinę komentarzy wywołała decyzja prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu Orderu Orła Białego przywódcy Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Prawa strona polskiej sceny politycznej przyjęła ją z entuzjazmem. Przedstawiciele koalicji rządzącej są zdecydowanie bardziej sceptyczni. „Najbardziej ucieszy Niemców” – zasugerował wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia. „Putin otwiera szampana” – stwierdził europoseł Lewicy Robert Biedroń.

Prezydent Karol Nawrocki ogłosił dziś decyzję o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. To reakcja na nadanie jednej z jednostek wojskowych imienia "Bohaterów UPA". Choć polscy politycy wielokrotnie sygnalizowali głębokie oburzenie tą decyzją, ukraiński przywódca nie zmienił swojej decyzji. 

"Kijów liczy się z tym, co robią silni"

Wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia ocenił we wpisie na X, że "decyzja Karola Nawrockiego w obronie polskiej historii, pamięci i symboli, najbardziej ucieszy Niemców, którzy na skutek najnowszej eskalacji w stosunkach PL-UA, przejmą jeszcze więcej kontraktów na odbudowę Ukrainy".

"Przekonamy się pewnie wkrótce, czy prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu, który miał przyjechać do Gdańska - nagle nic nie wypadnie. Nastroje wśród biznesu i parlamentarzystów (konferencji towarzyszy szczyt parlamentarny) - na pewno będą sprzyjały planowaniu współpracy wspólnemu patrzeniu w przyszłość" - napisał Hołownia, nawiązując do konferencji dot. odbudowy Ukrainy, która ma odbyć się w przyszłym tygodniu w Gdańsku.

Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji w odpowiedzi na wpis Hołowni napisał na X, że "drabina eskalacyjna bynajmniej na orderach się nie kończy, a Kijów liczy się wyłącznie z tym, co robią silni, a nie co czują słabi". "Może się to podobać lub nie, natomiast warto brać fakty pod uwagę" - dodał.

"Polska ma prawo i obowiązek domagać się prawdy"

Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Czarnek na platformie X ocenił, że Nawrocki podjął bardzo dobrą decyzję.

"Pamięć o zbrodni wołyńskiej nie może być pomijana ani relatywizowana. Polska ma prawo i obowiązek domagać się prawdy historycznej oraz godnego upamiętnienia ofiar. Relacje międzynarodowe nie mogą odbywać się kosztem własnej tożsamości i historii. Partnerstwo z Ukrainą ma sens wyłącznie wtedy, gdy opiera się na wzajemnym szacunku, a nie selektywnej pamięci!" - napisał polityk.

W podobnym tonie wypowiedział się także inny poseł PiS, Jacek Sasin. 

"Prezydent Nawrocki właśnie odebrał Zełenskiemu Order Orła Białego. Słuszna decyzja! Nie będzie najwyższego polskiego odznaczenia dla kogoś, kto gloryfikuje zbrodniarzy z UPA i depcze pamięć Ofiar Wołynia. Polska ma swoją godność - nigdy nie klęka" - zauważył były wicepremier.

Decyzję prezydenta pochwalił też lider Konfederacji Sławomir Mentzen. "Prezydent Karol Nawrocki w końcu zabrał Order Orła Białego Zełenskiemu! Brawo Panie Prezydencie! Szkoda, że tak późno" - zaznaczył.

"Nawrocki odebrał Order Orła Białego prezydentowi Ukrainy. Putin otwiera szampana" - zauważył na portalu X europoseł Lewicy Robert Biedroń.

Decyzję prezydenta skomentował również w TVP Info wiceminister nauki i poseł Polski 2050 Andrzej Szeptycki. Obóz prezydencki również i opozycja starają się w polityce zagranicznej w tych bardzo niestabilnych czasach wkładać rządowi kij w szprychy - powiedział.

Jeżeli prezydent Zełenski lekceważy nas, nie traktuje nas poważnie, zachowuje się w sposób urągający dobrym relacjom polsko-ukraińskim, musi się spodziewać konkretnych działań ze strony władz Polski - mówił w rozmowie z reporterem RMF FM Kacprem Wróblewskim poseł PiS Andrzej Śliwka. 

Zełenski i jego kancelaria milczą

"Nie komentujemy" - odpowiedziało Biuro Prezydenckie w Kijowie na prośbę PAP o odniesienie się do decyzji prezydenta Karola Nawrockiego. Sam Wołodymyr Zełenski również nie zabrał na razie głosu w tej sprawie w mediach społecznościowych. 

Dlaczego Zełenski otrzymał Order Orła Białego?

Wołodymyr Zełenski został odznaczony Orderem Orła Białego w kwietniu 2023 roku przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę "w uznaniu znamienitych zasług w pogłębianiu przyjaznych i wszechstronnych stosunków między Polską a Ukrainą, za rozwijanie współpracy na rzecz demokracji, pokoju i bezpieczeństwa w Europie oraz niezłomność w obronie niezbywalnych praw człowieka".

Order Orła Białego to najstarszy i najważniejszy order państwowy. Obecnie w Kapitule Orderu Orła Białego, oprócz prezydenta Karola Nawrockiego, zasiadają: kanclerz Kapituły Orderu Orła Białego prof. Michał Kleiber, Zofia Romaszewska, Adam Bujak, Wojciech Roszkowski i Bronisław Wildstein.

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