Lawinę komentarzy wywołała decyzja prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu Orderu Orła Białego przywódcy Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Prawa strona polskiej sceny politycznej przyjęła ją z entuzjazmem. Przedstawiciele koalicji rządzącej są zdecydowanie bardziej sceptyczni. „Najbardziej ucieszy Niemców” – zasugerował wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia. „Putin otwiera szampana” – stwierdził europoseł Lewicy Robert Biedroń.
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Prezydent Karol Nawrocki ogłosił dziś decyzję o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. To reakcja na nadanie jednej z jednostek wojskowych imienia "Bohaterów UPA". Choć polscy politycy wielokrotnie sygnalizowali głębokie oburzenie tą decyzją, ukraiński przywódca nie zmienił swojej decyzji.
Wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia ocenił we wpisie na X, że "decyzja Karola Nawrockiego w obronie polskiej historii, pamięci i symboli, najbardziej ucieszy Niemców, którzy na skutek najnowszej eskalacji w stosunkach PL-UA, przejmą jeszcze więcej kontraktów na odbudowę Ukrainy".