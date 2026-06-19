Lawinę komentarzy wywołała decyzja prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu Orderu Orła Białego przywódcy Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Prawa strona polskiej sceny politycznej przyjęła ją z entuzjazmem. Przedstawiciele koalicji rządzącej są zdecydowanie bardziej sceptyczni. „Najbardziej ucieszy Niemców” – zasugerował wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia. „Putin otwiera szampana” – stwierdził europoseł Lewicy Robert Biedroń.

Wołodymyr Zełenski otrzymał Order Orła Białego w 2023 r. z rąk ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudy / Radek Pietruszka / PAP

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Prezydent Karol Nawrocki ogłosił dziś decyzję o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. To reakcja na nadanie jednej z jednostek wojskowych imienia "Bohaterów UPA". Choć polscy politycy wielokrotnie sygnalizowali głębokie oburzenie tą decyzją, ukraiński przywódca nie zmienił swojej decyzji.

"Kijów liczy się z tym, co robią silni"

Wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia ocenił we wpisie na X, że "decyzja Karola Nawrockiego w obronie polskiej historii, pamięci i symboli, najbardziej ucieszy Niemców, którzy na skutek najnowszej eskalacji w stosunkach PL-UA, przejmą jeszcze więcej kontraktów na odbudowę Ukrainy".