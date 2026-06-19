Trwają poszukiwania mężczyzny, który zabił swojego teścia w miejscowości Mierzawa w województwie świętokrzyskim.

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Jak ustalił nasz reporter Jakub Rybski, 49-latek pokłócił się ze swoją żoną, po czym wyszedł z domu i udał się do swoich teściów. Zaatakował ich nożem. Życia 80-letniego mężczyzny nie udało się uratować, a 76-letnią kobietę przetransportowano do szpitala. Obecnie znajduje się pod opieką lekarzy.

Aktualnie prowadzone są intensywne poszukiwania sprawcy, który zbiegł z miejsca zdarzenia. Komendant Powiatowy Policji w Jędrzejowie ogłosił alarm dla wszystkich podległych mu funkcjonariuszy - powiedziała w rozmowie z naszym dziennikarzem Beata Soboń z komendy powiatowej policji w Jędrzejowie.

W poszukiwania zaangażowani są też funkcjonariusze z Kielc.

Z kolei na miejscu zbrodni pracują śledczy pod nadzorem prokuratora.