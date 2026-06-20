Zajadali się nim polscy królowie, a dziś jest nieodłącznym elementem krakowskiego krajobrazu. Choć obwarzanek krakowski ma już ponad 600 lat, jego unikalna receptura niemal się nie zmieniła. Poznaj niezwykłą historię wypieku, który z królewskich salonów trafił na uliczne wózki, i dowiedz się, dlaczego sekret jego smaku tkwi w zaledwie kilku sekundach.

Obwarzanek krakowski – jak powstaje, gdzie go kupić? Oto symbol Krakowa / Shutterstock

Dziś obwarzanek krakowski to obowiązkowy punkt podczas wizyty w Krakowie - nie tylko jako smaczna przekąska, ale także jako część miejskiej tradycji, którą warto poznać i docenić.

Obwarzanek krakowski to kultowy wypiek z Krakowa, znany od XIV wieku i serwowany na stołach królów.

Proces wypieku obejmuje unikalne obwarzanie - krótkie gotowanie ciasta przed pieczeniem, co daje chrupiącą skórkę i miękki środek.

Tradycyjny obwarzanek ma charakterystyczny pierścień z dwoma splecionymi "sulkami" i posypkę z maku, soli, sezamu lub czarnuszki na jednej stronie.

Sprzedawany jest z ulicznych wózków na Starym Mieście i Kazimierzu, a najlepszy smak ma świeżo po wypieku - najlepiej spożyć go w kilka godzin.

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Historia obwarzanka krakowskiego - od królewskich stołów po miejskie wózki

Obwarzanek krakowski to jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli Krakowa. Jego historia sięga XIV wieku, kiedy to wypiek ten pojawił się na stołach królewskich, a następnie stał się nieodłącznym elementem lokalnej tradycji piekarskiej. Pierwsze wzmianki o obwarzankach pochodzą z dokumentów dworskich z 1394 roku - wówczas wypiek ten uświetniał stoły Władysława Jagiełły i królowej Jadwigi. Znaczenie obwarzanka rosło wraz z kolejnymi przywilejami, jakie nadawali krakowskim piekarzom królowie Polski.

W 1496 roku król Jan Olbracht przyznał piekarzom wyłączne prawo do wypieku i handlu białym pieczywem, w tym obwarzankami. Przez kolejne wieki ich produkcja była ściśle regulowana przez miejskie cechy i władze. Dopiero w połowie XIX wieku zezwolono na wypiek obwarzanków wszystkim krakowskim piekarzom, co przyczyniło się do jeszcze większej popularności tego wypieku.

Jak powstaje obwarzanek? Sekret tkwi w obwarzaniu

Nazwa "obwarzanek" pochodzi od tradycyjnego procesu obwarzania, czyli krótkiego gotowania uformowanego ciasta w gorącej wodzie, zanim trafi ono do pieca. Ten zabieg, trwający zaledwie kilka sekund, pozwala zatrzymać pracę drożdży, dzięki czemu pieczywo zyskuje swój charakterystyczny smak i teksturę - chrupiącą skórkę oraz miękki, lekko słodkawy miąższ.

Podstawą wypieku jest prosta receptura: mąka pszenna (z dodatkiem do 30 proc. mąki żytniej), tłuszcz, cukier, drożdże, sól i woda. Po wymieszaniu składników ciasto jest dzielone na porcje i zwijane w charakterystyczny pierścień, składający się z dwóch splecionych "sulek".

Następnie, po obwarzaniu, każda sztuka trafia do posypki - najczęściej maku, soli, sezamu lub czarnuszki - przyklejającej się do wilgotnej powierzchni. Z tego powodu posypka znajduje się tylko na jednej stronie obwarzanka.

Jak odróżnić prawdziwy obwarzanek?

Obwarzanek krakowski wyróżnia się nie tylko smakiem, ale również unikalnym wyglądem. Ma kształt pierścienia o średnicy od 12 do 17 cm i grubości splotu od 2 do 4 cm. Jego waga waha się od 80 do 120 gramów. Charakterystyczne są podłużne ślady na spodzie, powstałe w trakcie pieczenia na ruszcie. To właśnie one pozwalają rozpoznać oryginalny produkt.

Gdzie kupić prawdziwy obwarzanek krakowski?

Obwarzanki najłatwiej kupić na ulicznych stoiskach – charakterystycznych wózkach, które można spotkać niemal na każdym rogu Starego Miasta i Kazimierza. / Shutterstock

Tradycyjne obwarzanki można znaleźć niemal na każdym rogu krakowskiego Starego Miasta oraz Kazimierza. Sprzedawane są z charakterystycznych, przeszklonych wózków, które stały się symbolem miasta. To właśnie tam, na świeżym powietrzu, najlepiej smakuje ten wyjątkowy wypiek - chrupiący, pachnący i świeży.

Warto pamiętać, że obwarzanek najlepiej spożyć w ciągu kilku godzin od zakupu, gdyż wtedy jest najbardziej aromatyczny i chrupiący. W odróżnieniu od precla, który może zachować świeżość przez wiele tygodni, obwarzanek jest wypiekiem ulotnym, stworzonym do natychmiastowej konsumpcji.

Obwarzanek krakowski - symbol miasta i kulinarna wizytówka

Obwarzanek krakowski to nie tylko tradycyjny wypiek, ale także element lokalnej kultury i historii. Przez ponad 600 lat stał się jednym z najważniejszych symboli Krakowa, rozpoznawalnym zarówno w Polsce, jak i za granicą. Jego niepowtarzalny smak, prostota receptury i wyjątkowy sposób przygotowania sprawiają, że jest uwielbiany przez kolejne pokolenia mieszkańców i turystów.

Dziś obwarzanek krakowski to obowiązkowy punkt podczas wizyty w Krakowie - nie tylko jako smaczna przekąska, ale także jako część miejskiej tradycji, którą warto poznać i docenić.