Zajadali się nim polscy królowie, a dziś jest nieodłącznym elementem krakowskiego krajobrazu. Choć obwarzanek krakowski ma już ponad 600 lat, jego unikalna receptura niemal się nie zmieniła. Poznaj niezwykłą historię wypieku, który z królewskich salonów trafił na uliczne wózki, i dowiedz się, dlaczego sekret jego smaku tkwi w zaledwie kilku sekundach.
- Dziś obwarzanek krakowski to obowiązkowy punkt podczas wizyty w Krakowie - nie tylko jako smaczna przekąska, ale także jako część miejskiej tradycji, którą warto poznać i docenić.
- Obwarzanek krakowski to kultowy wypiek z Krakowa, znany od XIV wieku i serwowany na stołach królów.
- Proces wypieku obejmuje unikalne obwarzanie - krótkie gotowanie ciasta przed pieczeniem, co daje chrupiącą skórkę i miękki środek.
- Tradycyjny obwarzanek ma charakterystyczny pierścień z dwoma splecionymi "sulkami" i posypkę z maku, soli, sezamu lub czarnuszki na jednej stronie.
- Sprzedawany jest z ulicznych wózków na Starym Mieście i Kazimierzu, a najlepszy smak ma świeżo po wypieku - najlepiej spożyć go w kilka godzin.
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Obwarzanek krakowski to jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli Krakowa. Jego historia sięga XIV wieku, kiedy to wypiek ten pojawił się na stołach królewskich, a następnie stał się nieodłącznym elementem lokalnej tradycji piekarskiej. Pierwsze wzmianki o obwarzankach pochodzą z dokumentów dworskich z 1394 roku - wówczas wypiek ten uświetniał stoły Władysława Jagiełły i królowej Jadwigi. Znaczenie obwarzanka rosło wraz z kolejnymi przywilejami, jakie nadawali krakowskim piekarzom królowie Polski.
W 1496 roku król Jan Olbracht przyznał piekarzom wyłączne prawo do wypieku i handlu białym pieczywem, w tym obwarzankami. Przez kolejne wieki ich produkcja była ściśle regulowana przez miejskie cechy i władze. Dopiero w połowie XIX wieku zezwolono na wypiek obwarzanków wszystkim krakowskim piekarzom, co przyczyniło się do jeszcze większej popularności tego wypieku.
Nazwa "obwarzanek" pochodzi od tradycyjnego procesu obwarzania, czyli krótkiego gotowania uformowanego ciasta w gorącej wodzie, zanim trafi ono do pieca. Ten zabieg, trwający zaledwie kilka sekund, pozwala zatrzymać pracę drożdży, dzięki czemu pieczywo zyskuje swój charakterystyczny smak i teksturę - chrupiącą skórkę oraz miękki, lekko słodkawy miąższ.
Podstawą wypieku jest prosta receptura: mąka pszenna (z dodatkiem do 30 proc. mąki żytniej), tłuszcz, cukier, drożdże, sól i woda. Po wymieszaniu składników ciasto jest dzielone na porcje i zwijane w charakterystyczny pierścień, składający się z dwóch splecionych "sulek".
Następnie, po obwarzaniu, każda sztuka trafia do posypki - najczęściej maku, soli, sezamu lub czarnuszki - przyklejającej się do wilgotnej powierzchni. Z tego powodu posypka znajduje się tylko na jednej stronie obwarzanka.
Obwarzanek krakowski wyróżnia się nie tylko smakiem, ale również unikalnym wyglądem. Ma kształt pierścienia o średnicy od 12 do 17 cm i grubości splotu od 2 do 4 cm. Jego waga waha się od 80 do 120 gramów. Charakterystyczne są podłużne ślady na spodzie, powstałe w trakcie pieczenia na ruszcie. To właśnie one pozwalają rozpoznać oryginalny produkt.
Tradycyjne obwarzanki można znaleźć niemal na każdym rogu krakowskiego Starego Miasta oraz Kazimierza. Sprzedawane są z charakterystycznych, przeszklonych wózków, które stały się symbolem miasta. To właśnie tam, na świeżym powietrzu, najlepiej smakuje ten wyjątkowy wypiek - chrupiący, pachnący i świeży.
Warto pamiętać, że obwarzanek najlepiej spożyć w ciągu kilku godzin od zakupu, gdyż wtedy jest najbardziej aromatyczny i chrupiący. W odróżnieniu od precla, który może zachować świeżość przez wiele tygodni, obwarzanek jest wypiekiem ulotnym, stworzonym do natychmiastowej konsumpcji.
Obwarzanek krakowski to nie tylko tradycyjny wypiek, ale także element lokalnej kultury i historii. Przez ponad 600 lat stał się jednym z najważniejszych symboli Krakowa, rozpoznawalnym zarówno w Polsce, jak i za granicą. Jego niepowtarzalny smak, prostota receptury i wyjątkowy sposób przygotowania sprawiają, że jest uwielbiany przez kolejne pokolenia mieszkańców i turystów.
Dziś obwarzanek krakowski to obowiązkowy punkt podczas wizyty w Krakowie - nie tylko jako smaczna przekąska, ale także jako część miejskiej tradycji, którą warto poznać i docenić.