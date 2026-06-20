W Jakuszycach w Szklarskiej Porębie na Dolnym Śląsku 38-latka została porażona piorunem. Na ratunek kobiecie ruszyli świadkowie, którzy udzielili jej pierwszej pomocy. Do szpitala zabrali ją ratownicy karkonoskiego GOPR-u.

Karetka pogotowia - zdj. ilustracyjne / Shutterstock

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Na Dolnym Śląsku obowiązują alerty synoptyków przed burzami. SMS-y ostrzegające przed niebezpieczną pogodą rozesłano też do mieszkańców województw wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i pomorskiego.

W sobotę SP ZOZ Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze poinformowało, że w godzinach popołudniowych w Jakuszycach doszło do porażenia piorunem 38-letniej kobiety.

Ratownicy przekazali, że poszkodowanej kobiecie na miejscu pomocy udzielili świadkowie zdarzenia, a następnie do akcji wkroczyli ratownicy z karkonoskiego GOPR-u, którzy przetransportowali poszkodowaną kobietę do Wojewódzkiego Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskie.

Stan porażonej piorunem kobiety jest stabilny.





