Plac Wolności w Kielcach czeka największa w historii miasta modernizacja. Władze zapowiadają gruntowną rewitalizację centralnej przestrzeni publicznej oraz budowę nowoczesnego, dwukondygnacyjnego obiektu podziemnego, który w razie potrzeby posłuży jako schron dla mieszkańców. Inwestycja, której koszt przekroczy 100 mln zł, ma być w większości sfinansowana ze środków unijnych.

Największa inwestycja w centrum Kielc

Władze Kielc przedstawiły w czwartek szczegóły projektu, który ma całkowicie odmienić Plac Wolności - serce miasta. Modernizacja obejmie zarówno powierzchnię placu, jak i budowę podziemnego obiektu o podwójnej funkcji.

Koszt całego przedsięwzięcia to około 112 mln zł, z czego 40,5 mln zł przeznaczono na rewitalizację płyty placu, a 71,5 mln zł na budowę dwukondygnacyjnego parkingu i schronu.





Nowoczesna przestrzeń dla mieszkańców

Nowy Plac Wolności ma stać się miejscem spotkań, wydarzeń kulturalnych i rekreacji. W projekcie przewidziano liczne nasadzenia zieleni, oczko wodne, plac zabaw, małą scenę oraz strefę kreatywną dla młodszych mieszkańców, zlokalizowaną przy Muzeum Zabawek i Zabawy.

Prezydent Agata Wojda podkreśla, że plac odzyska także funkcje gastronomiczne. Chcemy, aby Plac Wolności był przestrzenią, na której sezonowo będą mogły być zlokalizowane ogródki gastronomiczne. To ukłon w stronę trochę starszych mieszkańców, którzy pamiętają, jak to miejsce pełniło funkcję handlową - zaznaczyła.





Parking i schron w jednym

Największą innowacją projektu jest budowa podziemnego obiektu "dual use". Na co dzień będzie on pełnił funkcję parkingu na 250 miejsc, a w razie zagrożenia stanie się schronem dla mieszkańców.

Mówimy tutaj także o ogromnej potrzebie dotyczącej bezpieczeństwa mieszkańców. Sytuacja globalna, sytuacja polityczna związana z cywilnym bezpieczeństwem to dzisiaj temat numer jeden" - wyjaśniła prezydent Wojda.

Miasto posiada już pozwolenie na budowę parkingu, które zostanie zaktualizowane o funkcję schronu. Musimy to pozwolenie na budowę zamienić na pozwolenie na budowę miejsca doraźnego schronienia z funkcją parkingu na czas pokoju - poinformował wiceprezydent Łukasz Syska.

Realizacja tak dużej inwestycji stała się możliwa dzięki negocjacjom z Komisją Europejską. Kielce mogą otrzymać nawet 65 mln zł dofinansowania na budowę parkingu ze schronem, a całość unijnego wsparcia ma przekroczyć 90 proc. wartości inwestycji.

Wkład własny miasta ma wynieść mniej niż 10 mln zł. Jedynym ograniczeniem jest pięcioletni okres, w którym parking będzie musiał być ogólnodostępny i bezpłatny.





Harmonogram prac

W 2026 roku ma zostać wyłoniony wykonawca inwestycji. Prace budowlane rozpoczną się w 2027 roku, a zakończenie całego przedsięwzięcia planowane jest na 2029 rok.

Nawet w przypadku niższego dofinansowania, miasto deklaruje gotowość do realizacji projektu przy wsparciu pożyczek lub środków na obronę cywilną. Plac Wolności już wkrótce może stać się nowoczesnym i bezpiecznym centrum Kielc, otwartym na potrzeby wszystkich mieszkańców.



