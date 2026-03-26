Na trasie S6, pomiędzy bramkami autostrady A1 w Rusocinie a węzłem Gdańsk-Południe, doszło do poważnego wypadku z udziałem czterech samochodów osobowych. Przyczyną zdarzenia był niespodziewany wypadek jednego z aut z wilkiem.

Cztery samochody osobowe zderzyły się na trasie S6 pomiędzy bramkami autostrady A1 w Rusocinie a węzłem Gdańsk-Południe.

Według informacji przekazanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, do wypadku doszło, gdy jeden z pojazdów zderzył się z wilkiem.

Pozostałe auta nie zdążyły wyhamować i doszło do kolejnych kolizji.

Jak informuje reporter RMF FM Stanisław Pawłowski, w wyniku zdarzenia zablokowany został jeden pas ruchu w kierunku Trójmiasta. Na miejscu utworzył się ogromny korek.

Służby drogowe apelują do kierowców o zachowanie ostrożności i rozważenie wyboru innych tras.

Na miejscu pracują służby, które zabezpieczają miejsce wypadku i usuwają skutki kolizji.