Pięć osób zostało rannych w wypadku drogowych w Sarnówku w województwie świętokrzyskim. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe.

Do wypadku w Sarnówku (pow. ostrowiecki, woj. świętokrzyskie) doszło przed godz. 15:00 w środę.

Na drodze powiatowej zderzyły się dwa samochody osobowe.

Pięć osób zostało rannych - informuje RMF FM st. kpt. Marcin Bajur, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego; są też cztery karetki i cztery zastępy straży pożarnej.

Droga powiatowa jest zablokowana.

Więcej informacji wkrótce.

Zobacz również: