Pięć osób zostało rannych w wypadku drogowych w Sarnówku w województwie świętokrzyskim. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe.
- Więcej informacji z Twojego regionu znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl.
Do wypadku w Sarnówku (pow. ostrowiecki, woj. świętokrzyskie) doszło przed godz. 15:00 w środę.
Na drodze powiatowej zderzyły się dwa samochody osobowe.
Pięć osób zostało rannych - informuje RMF FM st. kpt. Marcin Bajur, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.
Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego; są też cztery karetki i cztery zastępy straży pożarnej.
Droga powiatowa jest zablokowana.
Więcej informacji wkrótce.