Już w czwartek po południu kierowcy będą mogli skorzystać z nowego, siedmiokilometrowego odcinka obwodnicy Wąchocka. To kluczowy fragment drogi krajowej nr 42, który połączy Skarżysko-Kamienną ze Starachowicami i wyprowadzi ruch tranzytowy z centrum miasta.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach poinformowała, że w czwartek po południu zostanie udostępniony do ruchu nowy fragment obwodnicy Wąchocka.
"Mamy już pozwolenie na użytkowanie drugiego odcinka obwodnicy Wąchocka" - przekazała Małgorzata Pawelec-Buras, rzeczniczka kieleckiego oddziału GDDKiA.
Nowa trasa to siedmiokilometrowy odcinek drogi krajowej nr 42 łączący Skarżysko-Kamienną z Wielką Wsią. Pierwszy fragment tej drogi, prowadzący od Wielkiej Wsi do Starachowic, został udostępniony kierowcom już w grudniu 2025 roku.
Cała wybudowana obwodnica ma długość 11,7 km i jest dwujezdniową drogą klasy głównej ruchu przyspieszonego.
Na trasie powstało 11 obiektów mostowych oraz cztery skrzyżowania. Nowa inwestycja nie tylko usprawni ruch, ale również poprawi bezpieczeństwo - na trasie uruchomione zostaną nowe sygnalizacje świetlne w Parszowie i Wielkiej Wsi.
Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność i zwracać uwagę na nowe oznakowanie.
Nowa obwodnica wyprowadzi ruch tranzytowy z centrum Wąchocka, co ma przynieść ulgę mieszkańcom i poprawić komfort jazdy.
Trasa łączy drogę ekspresową S7 ze starachowicką strefą przemysłową, a jej dalszy przebieg prowadzi w stronę drogi krajowej nr 9.