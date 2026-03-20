Smutna wiadomość dla świata kultury. Zmarł Maciej Pesta, ceniony aktor teatralny i filmowy. Informację o śmierci artysty przekazał Teatr im. Żeromskiego w Kielcach.

/ Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach / Shutterstock

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na stronę główną RMF24.pl.

W wieku zaledwie 43 lat zmarł Maciej Pesta, ceniony aktor teatralny, znany z wielu wybitnych ról na polskich scenach.

Maciej Pesta urodził się w 1983 roku. Był absolwentem Studium Aktorskiego w Olsztynie oraz Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi.

W ostatnich latach pracował jako tzw. wolny strzelec, angażując się w liczne projekty teatralne na terenie całego kraju.



W latach 2009-2012 był etatowym aktorem Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach.

Współpracując z wybitnymi reżyserami, wcielał się w różnorodne postacie, które na długo pozostaną w pamięci widzów.

Do jego najważniejszych ról należą m.in. Romeo w "Romeo i Julii" Williama Szekspira w reżyserii Julii Wernio (2010), Florindo Aretusi w "Słudze dwóch panów" Petera Turriniego w reżyserii Bartłomieja Wyszomirskiego (2011), Aktor w "Hamlecie" Williama Szekspira w reżyserii Radosława Rychcika (2011) czy Rasputin w "Rasputinie" Jolanty Janiczak w reżyserii Wiktora Rubina (2017).

Aktor był znany szerszej publiczności z ról w serialach historycznych i obyczajowych. W 2009 roku zadebiutował w produkcji „Czas honoru”. Grał postać księcia Siemowita IV Mazowieckiego w „Koronie królów”. W serialu „Stulecie Winnych” wcielił się w rolę pisarza Jarosława Iwaszkiewicza. Wystąpił także w filmie „Erotica 2022” oraz produkcji „Hallo Syrena”.









