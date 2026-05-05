Tragiczny finał górskiej wyprawy polskiej rodziny w gminie Kaprun w Austrii. W wyniku upadku ze stromego zbocza zginęła 26-letnia Polka.

Jak informuje na swojej stronie internetowej austriackie radio ORF, do tragedii doszło w sobotę w gminie Kaprun. 26-letnia Polka wyruszyła z rodzicami na wycieczkę w kierunku zbiornika wodnego Mooserboden.

Po chwili rodzice zawrócili. Kobieta chciała kontynuować wędrówkę sama. Po tym, jak ich córka nie stawiła się w umówionym miejscu spotkania, rodzice w sobotę wieczorem zadzwonili po pomoc.

Akcja poszukiwawcza trwała do wczesnych godzin porannych. Brali w niej udział ratownicy górscy i policja górska. Wykorzystano policyjny śmigłowiec.

W niedzielny poranek ciało kobiety znaleziono w pobliżu zapory Limberg, niedaleko zbiornika Wasserfallboden, na wysokości około 1689 metrów. Według policji Polka prawdopodobnie zboczyła ze stromego szlaku i spadła z kilkuset metrów.