Coraz więcej obaw w związku z flotyllą, do której zwodowania przygotowuje się Turcja. 20 łodzi ma spróbować przełamać izraelską blokadę Strefy Gazy - pisze portal dziennika "Jerusalem Post".

Izraelskie media ostrzegają przed ryzykiem zbrojnego starcia między Turcją a Izraelem.

Izraelskie media ostrzegają, że istnieje realna obawa, że może dojść do starcia zbrojnego między stronami. Aby załagodzić sytuację, za kulisami pracują dyplomaci. Przedstawiciele Sił Obronnych Izraela (IDF) poinformowali, że Izrael wykorzystuje obecnie kanały dyplomatyczne, aby uniemożliwić wypłynięcie flotylli z Turcji.

Izraelska marynarka wojenna rozpoczęła przygotowania do przechwycenia flotylli, jeśli zajdzie taka potrzeba. Bliskość wybrzeża Turcji znacznie zwiększa ryzyko konfrontacji - podkreślił "Jerusalem Post".

Wydarzenia sprzed 16 lat - Turcja zerwała wtedy stosunki dyplomatyczne z Izraelem

Flotyllę organizuje Turecka Fundacja Pomocy Humanitarnej, która zorganizowała inicjatywę "Mavi Marmara" w 2010 roku. Flotylla została zaatakowana przez izraelskie jednostki specjalne w trakcie próby sforsowania izraelskiej blokady Strefy Gazy. W incydencie zginęło dziewięciu tureckich aktywistów. W odpowiedzi na atak Turcja zerwała stosunki dyplomatyczne z Izraelem. Zastały one odnowione dopiero pod koniec czerwca 2016 roku. Izrael zgodził się też wypłacić odszkodowania rodzinom ofiar.



Izraelskie wojsko przechwyciło w ubiegłym tygodniu propalestyńską flotyllę na zachód od greckiej Krety. Flotylla składała się z około 100 łodzi, z których 20 zostało przejętych. Zatrzymano i deportowano 175 aktywistów.



Globalna Flotylla Sumud zorganizowała podobną akcję jesienią 2025 r. Do Strefy Gazy wyruszyło wówczas blisko 500 osób. Konwój został zatrzymany przez izraelską marynarkę wojenną, aktywistów ujęto, przewieziono do Izraela, a potem deportowano.

Wątpliwości wokół działań Izraela

Organizatorzy flotylli deklarują, że chcą dostarczyć pomoc humanitarną do Strefy Gazy i symbolicznie przełamać izraelską blokadę morską. Izrael twierdzi, że utrzymuje blokadę zgodnie z prawem, chociaż legalność tych działań jest przedmiotem sporów.



Według władz palestyńskich w wyniku działań izraelskich wojsk w Strefie Gazy zginęło w tym okresie co najmniej 72 tys. osób.