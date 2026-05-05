​Pracownik amerykańskiej Secret Service został zatrzymany po tym, jak dopuścił się nieprzyzwoitego zachowania w jednym z hoteli w Miami - informują amerykańskie media. Według doniesień mężczyzna miał obnażyć się i masturbować w obecności innych gości hotelowych.

Do zdarzenia doszło w niedzielną noc w jednym z renomowanych hoteli w Miami na Florydzie.

Jak podaje "New York Post", pracownik Secret Service miał rozebrać się i masturbować w obecności innych gości hotelowych na szóstym piętrze. Świadkowie natychmiast powiadomili obsługę hotelu.

Na miejsce przyjechali funkcjonariusze Secret Service, którzy zatrzymali mężczyznę. W raporcie napisali, że zastali 33-latka "z opuszczonymi spodniami i masturbującego się".

Secret Service potwierdziło, że osoba zatrudniona w tej agencji została objęta postępowaniem dyscyplinarnym, a sprawa jest obecnie badana. Rzecznik agencji zapewnił, że Secret Service traktuje tego typu incydenty z najwyższą powagą i współpracuje z lokalnymi organami ścigania.

Wiadomo natomiast, że mężczyzna dopuścił się gorszących zachowań poza służbą. Przebywał w Miami w związku z planowaną wizytą Donalda Trumpa na jednym z turniejów golfowych.

33-latek trafił do aresztu, z którego będzie mógł wyjść po wpłaceniu poręczenia majątkowego w wysokości 1000 dolarów. Przed sądem stanie 27 maja.