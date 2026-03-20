Dramatyczne sceny rozegrały się w tureckiej Antalyi. Kobieta w ciąży i jej pięcioro dzieci zginęli w pożarze w rejonie kurortu.
- Tragiczny pożar w rejonie kurortu Antalya zabił kobietę w ciąży i jej pięcioro dzieci.
- Policja zatrzymała trzy osoby w związku ze sprawą.
Ogień ogarnął kontenery, w których zakwaterowani byli pracownicy rolni - poinformowała agencja Anadolu, powołując się na władze lokalne.
Gubernator prowincji Hulusi Sahin przekazał, że w kontenerach mieszkali robotnicy pracujący w szklarniach w miejscowości Kepez.
Ogień objął trzy kontenery. Straciliśmy matkę i jej pięcioro dzieci w wieku od czterech do dziewięciu lat - powiedział Sahin.
Ranne zostały jeszcze cztery inne osoby z tej samej rodziny, w tym jedna poważnie, a także właściciel szklarni.
Trwa śledztwo w sprawie przyczyny pożaru, zatrzymano trzy osoby - przekazała agencja AFP.