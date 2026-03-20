Tragiczny pożar w rejonie kurortu Antalya zabił kobietę w ciąży i jej pięcioro dzieci.

Policja zatrzymała trzy osoby w związku ze sprawą.

Ogień ogarnął kontenery, w których zakwaterowani byli pracownicy rolni - poinformowała agencja Anadolu, powołując się na władze lokalne.

Gubernator prowincji Hulusi Sahin przekazał, że w kontenerach mieszkali robotnicy pracujący w szklarniach w miejscowości Kepez.

Ogień objął trzy kontenery. Straciliśmy matkę i jej pięcioro dzieci w wieku od czterech do dziewięciu lat - powiedział Sahin.

Ranne zostały jeszcze cztery inne osoby z tej samej rodziny, w tym jedna poważnie, a także właściciel szklarni.

Trwa śledztwo w sprawie przyczyny pożaru, zatrzymano trzy osoby - przekazała agencja AFP.