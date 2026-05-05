Dramatyczne chwile w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. W poniedziałek późnym wieczorem na oddziale dziecięcym pojawiło się zadymienie, które zmusiło personel i strażaków do ewakuacji 16 noworodków. W wyniku zdarzenia dwie osoby zostały ranne.

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w poniedziałek tuż przed godziną 22.

Dyżurny KMP Straży Pożarnej w Łodzi otrzymał zgłoszenie o zadymieniu, które pojawiło się na oddziale dziecięcym Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.

Ewakuacja noworodków

Jak informuje reporter RMF FM Jakub Rybski, na drugim piętrze oddziału dziecięcego doszło do zwarcia przewodów elektrycznych lampy.

Na szczęście nie wybuchł pożar, ale spięcie spowodowało bardzo duże zadymienie.

Na oddziale przebywało w sumie 27 noworodków.

Ewakuowane zostały natomiast te dzieci, które znajdowały się w salach, gdzie dotarł dym i występowało ryzyko zatrucia - w sumie 16 małych pacjentów.

Straż pożarna z Łodzi przekazała, że dymem podtruły się jednak 2 osoby z personelu Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki, które pomagały w ewakuacji.



